54 млн тенге украл работник детсада в Жамбылской области

Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области установлен факт хищения денежных средств работником детского сада «Акбота» отдела образования Сарысуского района.

Следствием установлено, что ответственный работник по бюджету детского сада Д. Абибуллаев, используя свое служебное положение, в период с 2018 по 2021 годы путем незаконных перечислений на свой карточный счет похитил бюджетные средства в общей сумме 54 миллиона тенге. Пресс-служба АФМ РК

Он осужден к 6 годам лишения свободы. Сумма ущерба в размере 18 млн тг частично погашена.