Казахстан пригласил США участвовать в аукционах по энергопроектам

28 декабря министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел встречу с заместителем главы миссии США в Казахстане Джуди Куо, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны обсудили вопросы по развитию ВИЭ, перспективы развития нефтегазового комплекса, энергетического перехода и строительства АЭС.

Мирзагалиев сообщил, что с 2018 года в Казахстане применяется открытый механизм международных аукционных торгов, основанный на равенстве, честной конкуренции и открытости, и пригласил американскую сторону принять участие в предстоящих аукционах в 2022 году.

Джуди Куо поделилась информацией о создании американского института финансирования развития Development Finance Cooperation и сообщила об их интересе сотрудничать с Казахстаном в качестве ключевого партнера в Центральной Азии в одном из основных направлений инвестиций США в области ВИЭ.