Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:59 28.12.2021

Казахстан пригласил США участвовать в аукционах по энергопроектам

Аукцион по электроэнергии Фото: pixabay
С 2018 по 2021 год в аукционах приняли участие 196 компаний из 12 стран. Всего за три года на аукционы были выставлены 1705 МВт электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

28 декабря министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел встречу с заместителем главы миссии США в Казахстане Джуди Куо, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны обсудили вопросы по развитию ВИЭ, перспективы развития нефтегазового комплекса, энергетического перехода и строительства АЭС.

Мирзагалиев сообщил, что с 2018 года в Казахстане применяется открытый механизм международных аукционных торгов, основанный на равенстве, честной конкуренции и открытости, и пригласил американскую сторону принять участие в предстоящих аукционах в 2022 году.

Джуди Куо поделилась информацией о создании американского института финансирования развития Development Finance Cooperation и сообщила об их интересе сотрудничать с Казахстаном в качестве ключевого партнера в Центральной Азии в одном из основных направлений инвестиций США в области ВИЭ.

Новость по теме

Мирзагалиев высказался о строительстве АЭС в Казахстане

Данияр Кунафин
Мирзагалиев Магзум Казахстан
В Казахстане c 5 января могут ввести ограничения из-за «омикрон-штамма»
28.12.2021
Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
27.12.2021
Итоги-2021: самые резонансные происшествия в Казахстане
28.12.2021
Селфи ценой жизни — КТЖ обратилась к казахстанцам
27.12.2021
В ЮАР назвали самые ранние признаки «омикрона»
27.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости