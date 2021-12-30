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Законодательство РК
11:59 30.12.2021

Казахстанские колонии и СИЗО оснастят видеокамерами

правила по оснащению видеокамерами Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК приказом от 21 декабря 2021 года внес изменения в правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для предупреждения и пресечения нарушений порядка отбывания наказания осужденными, недопущения пыток и иных противоправных действий со стороны администрации учреждений будут установлены видеокамеры в учреждениях УИС, за исключением туалетов, умывальных и душевых комнат, бань и спальных помещений, комнат длительных свиданий.

При этом помещения, где осуществляется наружный телесный осмотр осужденных, оборудуются ширмами.

В учреждениях и помещениях для содержания женщин операторами назначаются сотрудники женского пола.

Срок хранения видеоархива составляет не менее 60 суток.

Предоставление копий записей производится по официальному запросу вышестоящих органов уголовно-исполнительной системы, органов уголовного преследования, суда, прокуратуры, а также адвокатов и представителей потерпевших в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом.

Приказ вводится в действие с 9 января 2022 года.

Лариса Черненко
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