Казахстанские колонии и СИЗО оснастят видеокамерами

Так, говорится, что для предупреждения и пресечения нарушений порядка отбывания наказания осужденными, недопущения пыток и иных противоправных действий со стороны администрации учреждений будут установлены видеокамеры в учреждениях УИС, за исключением туалетов, умывальных и душевых комнат, бань и спальных помещений, комнат длительных свиданий.

При этом помещения, где осуществляется наружный телесный осмотр осужденных, оборудуются ширмами.

В учреждениях и помещениях для содержания женщин операторами назначаются сотрудники женского пола.

Срок хранения видеоархива составляет не менее 60 суток.

Предоставление копий записей производится по официальному запросу вышестоящих органов уголовно-исполнительной системы, органов уголовного преследования, суда, прокуратуры, а также адвокатов и представителей потерпевших в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом.

Приказ вводится в действие с 9 января 2022 года.