Итоги-2021: чем запомнилась деятельность Антикора

Повод для взятки

В начале 2021 года эксперты Transparency Kazakhstan озвучили итоги своего исследования, опросив 9000 респондентов на уровне городов, областных и районных центров, и изучили 1347 обращений, поступивших на портал «Открытый диалог».

Основными поводами для коррупции выступали необходимость получить лечение или направление на лечение – 12,7%, устроиться на работу – 10,1%, определить ребенка в детский сад – 6,1%, решить земельный вопрос – 6,5%, получить справку из ЦОНа – 5,1%, «закрыть» сессию – 4,4%, сдать налоговый отчет – 9%, избежать ответственности по допущенным нарушениям – 8,4%.

Смена руководства

В середине апреля пост главы Агентства РК по противодействию коррупции покинул Алик Шпекбаев, возглавлявший ведомство с 2017 года.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шпекбаева за работу и пожелал успехов новому главе Антикоррупционной службы Марату Ахметжанову.

Президент подчеркнул, что необходимо модернизировать методы борьбы с коррупцией, отличать допускаемые в ходе работы ошибки от преступлений, совершенных умышленно, а также привлекать виновное лицо к ответственности только при наличии всего состава преступления.

Зарплаты для родственников

В конце марта 2021 года столичный суд вынес приговор по делу о хищениях в городской филармонии. Бывший гендиректор ГККП «Государственная Академическая филармония» города Нур-Султана Сакен Абдрахманов вместе с главным бухгалтером и другими подельниками обвинялся в растрате денежных средств (ст. 189 УК), в создании преступной группы (ст. 262 УК) и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ст. 218 УК).

По версии следствия, экс-руководитель по договоренности с работниками бухгалтерии перечислял заработную плату на карточные счета родственников и знакомых, не работавших в филармонии.

Позже денежные средства тратились на личные нужды. Всего по всем эпизодам хищений растрачено 1,6 млрд тенге.

Приговор был оглашен в марте – все девять работников филармонии получили от трех лет ограничения свободы до девяти лет лишения свободы. Также у них были конфискованы машины, квартиры и многое другое.

Дело замакима

В июне был оглашен приговор бывшему заместителю акима Актобе Жангельды Аубакирову и и.о. руководителя городского отдела ЖКХ Нурлану Досову, а также троим сотрудникам местной компании.

По версии следствия, экс-чиновники и сотрудники одного из товариществ нанесли государству ущерб на 90 млн тенге.

Деньги выделяли из бюджета на украшение Актобе к Новому году, однако с подрядной организацией был заключен незаконный договор и средства ушли совсем на другие цели: на автомобиль Lexus, комплект зимних шин и другое.

Фигурантов этого дела осудили за превышение должностных полномочий и пособничество. По приговору суда Аубакиров и Досов получили по семь лет лишения свободы, еще двое обвиняемых – по пять лет. Пятой подсудимой дали шесть лет тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на пять лет.

На свободу с чистой совестью

В 2021 году также завершилось рассмотрение дела в отношении замакима Караганды Жаксылыка Шалабекова. Подозрения в его адрес органы следствия озвучили еще в 2020 году, отметив, что чиновник похитил более 100 млн тенге. На суде в 2021 году обвинение запросило для Шалабекова восемь лет колонии.

Позже дело переквалифицировали на «превышение полномочий», а в июне суд огласил решение, приговорив Шалабекова к 1,5 года лишения свободы.

Через шесть дней после вынесения приговора, а именно 15 июня, замакима вышел на свободу после заявления суда, что он отбыл свое наказание, находясь под стражей еще до начала судебного разбирательства.

«СК-Фармация»

Суд по делу бывшего главы «СК-Фармация» Берика Шарипа начался в апреле 2021 года.

Представители надзорного ведомства на суде сообщали, что из-за действий Шарипа более 2 тыс. медработников заразились коронавирусом, а сам чиновник хранил дома оружие. Обвиняемый утверждал, что оружие хранил на законных основаниях, чему свидетельствуют необходимые документы.

В своем последнем слове экс-глава «СК-Фармации» повторно заявил, что не признает вины. Он пояснил, что при аресте его обвиняли в дефиците лекарственных средств в аптеках, хищении гуманитарной помощи.

Но с такой формулировкой он не согласился, так как у «СК-Фармации» полномочия по поставкам лекарств в частные аптеки появились уже после увольнения Шарипа.

В августе 2021-го суд признал Берика Шарипа невиновным. Но позже приговор первой инстанции отменили, приговорив его к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Дело LRT

Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Уголовное дело состояло из 155 томов и восьми эпизодов. Задержанных обвиняли в присвоении и растрате вверенного чужого имущества и пособничестве.

28 мая 2021 года в Нур-Султане была поставлена точка в громком деле: семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с «Астана LRT», приговорили к срокам от семи до 10 лет.

В октябре приговор был отменен: апелляционный суд решил, что в досудебном производстве допущены существенные нарушения, и вернул дело в прокуратуру. В свою очередь на одном из заседаний в Мажилисе депутат Максат Раманкулов напомнил, что на «отечественный Стоунхэдж» было списано 120 млрд тенге, хотя при этом выполнено лишь 15% работ.

Вместе с тем мажилисмен выразил беспокойство, что вне пределов досягаемости правосудия оказались два основных фигуранта – бывшие заместитель акима города Астаны Канат Султанбеков и руководитель «Астана LRT» Талгат Ардан.

В Антикоррупционной службе в свою очередь сообщили, что Ардан и Султанбеков объявлены в международный розыск по «красному бюллетеню» (с целью ареста и экстрадиции). Проведенными мероприятиями было установлено, что один из фигурантов находится в Турции, а второй – на территории США. В ведомстве подчеркнули, что отсутствие Султанбекова и Ардан на публичном сайте Интерпола не означает их отсутствие в базе данных организации.

Коррупционные разоблачения с субсидиями

1 ноября стало известно, что Антикоррупционная служба провела спецоперацию в Нур-Султане, Шымкенте и в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях. В ведомстве заявили, что все задержания «связаны с хищением субсидий для сельского хозяйства».

Чуть позже на одном из заседаний председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал, что были изобличены менеджеры НАНОЦ (Национального аграрного научного центра. – Прим. ред.) по Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областям и центрального аппарата, которые в течение длительного времени на системной основе получали незаконные вознаграждения за изменение данных по животным.

Ахметжанов напомнил, что существует программа «Субсидирование обводнения пастбищ», на которую выделено за пять лет более 80 млрд тенге.

При обыске у одного из сотрудников НАНОЦ было обнаружено более 400 флешек с ЭЦП фермеров и черная бухгалтерия, указывающая на получение им доходов более 300 млн тенге. Анализ ситуации показал, что примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 млрд тенге, ушли на сторону.

Нормативная база по выдаче субсидий написана так, что ее сложно понять простому фермеру. В правила субсидирования 47 раз вносились изменения. При этом разъяснение их норм не проводилось. При этом, как подчеркнул Ахметжанов, зарегистрированные уголовные дела – это только «верхушка айсберга». На сегодня возбуждено и расследуется 62 уголовных дела.