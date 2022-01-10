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07:11 10.01.2022

Ветеран спецслужб: У митингующих есть требования, у террористов — нет

бандиты, мародеры в Алматы Фото: Zakon.kz
Ранее в МИД Казахстана сообщили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы страны противостоят террористам, а не «мирным протестующим», передает Zakon.kz.

В Алматы стражи порядка и военные столкнулись не с мирными митингующими, а с террористами и бандитами, считает генерал-майор Руслан Тембаев, сообщает «Хабар 24».

Главным подтверждением тому, по его мнению, стало отсутствие каких-либо четких требований у нападавших.

У митингующих есть требования. Они касаются бытового или экономического характера. А у бандитов и террористов нет требований. Своей жестокостью они хотят запугать народ, ограбить народ. Обращение президента к ОДКБ было оправдано. Мы поддерживаем решение президента.Генерал-майор Руслан Тембаев

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что, по предварительным данным, среди нападавших были лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок.

Правоохранительные органы и Вооруженные силы страны противостоят террористам, а не «мирным протестующим».

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