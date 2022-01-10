Ветеран спецслужб: У митингующих есть требования, у террористов — нет

В Алматы стражи порядка и военные столкнулись не с мирными митингующими, а с террористами и бандитами, считает генерал-майор Руслан Тембаев, сообщает «Хабар 24».

Главным подтверждением тому, по его мнению, стало отсутствие каких-либо четких требований у нападавших.

У митингующих есть требования. Они касаются бытового или экономического характера. А у бандитов и террористов нет требований. Своей жестокостью они хотят запугать народ, ограбить народ. Обращение президента к ОДКБ было оправдано. Мы поддерживаем решение президента. Генерал-майор Руслан Тембаев

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что, по предварительным данным, среди нападавших были лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок.

Правоохранительные органы и Вооруженные силы страны противостоят террористам, а не «мирным протестующим».