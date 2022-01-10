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12:46 10.01.2022

В Нур-Султане резко ухудшилась эпидситуация из-за «омикрон-штамма»

Коронавирус Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за циркуляции «омикрон-штамма» коронавируса, заболеваемость в городе растет, передает Zakon.kz.
Если в предыдущие две недели регистрировались 80 случаев в день, то за последние пять дней уровень заболеваемости увеличился в 5,5 раза. Репродуктивное число составило 3,2, удельный вес — 376,6. Сегодня количество новых случаев достигло 1442. Всего за первые 10 дней января зарегистрировано 4622 случая, что в 1,7 раза превышает все показатели декабря прошлого года.МВК по нераспространению COVID-19

Первый случай заражения «омикрон-штаммом» был выявлен в конце декабря 2021 года у астанчанина, прибывшего из-за рубежа.

Он прибыл с отрицательным результатом ПЦР-теста, но 22 декабря обратился за медицинской помощью с болью в горле, после чего был обследован, положительный материал нами был направлен на секвенирование.МВК по нераспространению COVID-19

В ведомстве отметили, что причинами резкого роста заболеваемости также являются активные передвижения граждан по городу, несоблюдение масочного режима при посещении мест массового скопления людей.

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