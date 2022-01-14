Новая волна КВИ будет в марте – санврачи Алматы

На брифинге новый главный санврач Алматы рассказала, что город уже третий день находится в «красной» зоне. Заболеваемость увеличилась в 2,2 раза.

Очередная волна эпидемии началась после новогодних праздников и беспорядков и обусловлена штаммом «омикрон». Это подтверждается результатами секвенирования от 6 января: в 8 пробах из 96 образцов обнаружен новый штамм, из них 7 проб были из Алматы. Штаммы «дельта» обнаружены в 71% проб, «дельта-плюс» – в 16%, другие штаммы – 4,7%.

Прослеживаются характерные для «омикрона» особенности эпидемиологического процесса: более высокая заразность, способность преодолевать иммунитет, повышенный риск повторного заражения и поражение более молодого поколения 20-30 лет.

Резко увеличились как недельная заболеваемость, так и случаи повторных заражений переболевших КВИ.

Все это свидетельствует о том, что штамм «омикрон» стремительно распространяется среди населения и в скором времени вытеснит штамм «дельта». Главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаппарова

Санврачи прогнозируют, что пик очередной волны коронавируса будет в марте этого года.