В Нацбанке рассказали, что влияло на курс тенге в декабре

С конца ноября и в первые дни декабря на фоне новостей о штамме «омикрон» и резкого снижения цен на нефть до 65,7 долларов за баррель, тенге испытывал сильное давление от нерезидентов, повышенного спроса населения и юридических лиц. За декабрь объем торгов достиг рекордных 4,26 млрд долларов США. заместитель председателя НБ Алия Молдабекова

Она отметила, что на фоне глобального оттока капитала в развитые страны выход иностранных инвесторов из кэрри-позиций по тенге усилился в декабре и отразился на возросшем спросе на иностранную валюту.

Так, за месяц вложения иностранных инвесторов снизились на существенные 200 млрд тенге (около 452 млн долларов).

Таким образом, по нашим расчетам, за два последних месяца 2021 года объем спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов для закрытия позиций по тенге составил 1,1 млрд долларов США. зампред Нацбанка Алия Молдабекова

По ее словам, повышенная активность на валютном рынке в декабре также была вызвана ростом спроса у предприятий и населения. К концу года компании находились в активной фазе освоения бюджетов, осуществления выплат, что поддерживало спрос на импорт, и, следовательно, на иностранную валюту.

Спрос на наличную иностранную валюту со стороны населения, по данным Нацбанка, в декабре ежедневно составлял не менее 30 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке в отдельные дни декабря характеризовалась высоким спросом и крайне ограниченным предложением.

Ранее мы уже говорили о проведении интервенций со стороны Национального банка в начале декабря. 2 и 3 декабря для стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне значительного спроса со стороны нерезидентов Национальный банк провел валютные интервенции, также в последний день декабря на фоне роста спроса и отсутствия продавцов иностранной валюты, в целях недопущения дестабилизирующих колебаний тенге НБРК провел валютные интервенции. В общем, объем интервенций Национального банка за декабрь 2021 года составил 252 млн долларов США. зампред Набанка Алия Молдабекова

С другой стороны, по ее словам, поддержку тенге в декабре оказывали операции по конвертации средств Нацфонда для выделения трансфертов в бюджет и продажа иностранной валюты со стороны квазигосударственного сектора.

Предложение иностранной валюты также поддержали продажи экспортеров в течение налоговой недели декабря. По итогам месяца курс тенге умеренно укрепился до 431,80 или на 0,6%.

В целом, за 2021 год курс тенге ослаб на 2,6%, несмотря на рост цен на нефть. Остановлюсь на основных причинах роста спроса на иностранную валюту.

Основная причина – это рост импорта на фоне отложенного спроса и восстановления экономической активности. Основное давление на валютный рынок оказывает потребительский импорт. По предварительным данным, за 11 месяцев текущего года импорт потребительских товаров вырос на 2 млрд долларов США или +22% по отношению к 11 месяцам 2020 года и на 2,4 млрд долларов США или +27% в сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. зампред Нацбанка Алия Молдабекова

По данным Нацбанка, ослаблению тенге также способствовал рост денежной базы. Расширение денежной базы увеличивает денежную массу через потребительское кредитование, что в итоге приводит к росту импорта потребительских товаров.

На фоне выделения средств в рамках антикризисных мер и программ льготного кредитования денежная база с начала 2020 года расширилась в 1,6 раза до 11,0 трлн. тенге, рост составил 4,1 трлн тенге.

Также этому способствовало досрочное изъятие пенсионных накоплений, так как конечные получатели этих средств – строительные компании и физические лица, продавшие недвижимость, направили в среднем около 40-50% полученных средств (2,5-3 млрд долларов) на импорт и иностранную валюту. В случае строительных компаний – это импорт строительных материалов и оборудования, а в случае физических лиц – это потребительский импорт и покупка инвалюты.

Среди причин ослабления нацвалюты также называется рост объема долларовых вкладов. Несмотря на то, что уровень долларизации по итогам 11 месяцев 2021 года практически не изменился и находится на уровне 37,2-37,3%, отмечается рост объема валютных вкладов на 1,4 трлн тенге. При этом около 250 млрд тенге составила курсовая переоценка из-за ослабления обменного курса в рассматриваемом периоде.

Реальное увеличение вкладов в иностранной валюте составило 1,1 трлн тенге или 2,6 млрд долларов США.

Давление на тенге оказывали начавшееся ужесточение монетарной политики в развитых странах, укрепление доллара США и отток капитала с развивающихся рынков. Как я уже отмечала, индекс валют стран ЕМ ослаб за 2021 год на 9,25%.

Но хотела бы отметить, что в целом 2021 год отметился небольшим нетто- увеличением интереса нерезидентов к казахстанским ценным бумагам. Так, доля нерезидентов в ГЦБ РК выросла с 3,13% до 4,26%. Объем их инвестиций увеличился с 413 млрд тенге на начало 2021 года до 863 млрд тенге в октябре 2021 года, с дальнейшим снижением в ноябре-декабре до 595,5 млрд тенге. зампред Нацбанка Алия Молдабекова