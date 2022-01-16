Сотрудники КНБ ликвидировали нарколабораторию в Семее

В пресс-службе КНБ РК рассказали, что в ходе оперативно-следственных мероприятий изъято из незаконного оборота 5 кг психотропного вещества «а-PVP», прекурсоры для изготовления 50 кг синтетических наркотиков и лабораторное оборудование.

По данному факту проводится досудебное расследование.