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Законодательство РК
17:33 16.01.2022

Сотрудники КНБ ликвидировали нарколабораторию в Семее

КНБ, нарколаборатория, Семей Фото: КНБ РК
15 января 2022 года в городе Семее сотрудниками Комитета национальной безопасности задержан и водворен в ИВС организатор подпольной нарколаборатории гражданин А., сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КНБ РК рассказали, что в ходе оперативно-следственных мероприятий изъято из незаконного оборота 5 кг психотропного вещества «а-PVP», прекурсоры для изготовления 50 кг синтетических наркотиков и лабораторное оборудование.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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