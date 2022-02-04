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Законодательство РК
09:50 04.02.2022

В квартире лопнул адаптер отопления: кто несет ответственность?

лопнуло отопление - кто виноват Фото: pixabay
На сайте электронного правительства председателю Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК был задан вопрос – кто несет ответственность за то, то в квартире лопнул адаптер отопления и произошло затопление соседей, передает Zakon.kz.

«В жилой квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома, лопнул адаптер отопления, расположенный на трубе отопления, проходящей через две квартиры. Произошло затопление жилой квартиры, расположенной на первом этаже. Кто в данной ситуации несет ответственность: собственник квартиры, в которой находился лопнувший адаптер, или эксплуатирующая компания (КСК или ИП)?» – был задан такой вопрос.

На что в комитете ответили, что согласно Правилам содержания общего имущества объекта кондоминиума, собственники квартир, нежилых помещений должны обеспечивать сохранность общего имущества объекта кондоминиума, в том числе и сохранность инженерных сетей.

Согласно статье 39 закона «О жилищных отношениях», если собственник квартиры, нежилого помещения наносит ущерб другой квартире, нежилому помещению, общему имуществу объекта кондоминиума, он обязан устранить ущерб либо возместить расходы по его устранению.Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК

Вместе с тем в ведомстве отметили, что для выяснения причины прорыва и затопления квартиры следует совместно с представителями КСК (или иного органа управления кондоминиумом) провести осмотр и составить письменный акт.

По результатам выяснения причин прорыва в случае возникновения прорыва на общедомовых инженерных системах (стояках), произошедших в результате износа сетей, повлекших за собой прорыв, решение данного вопроса производится за счет средств органа управления, говорится в ответе.

В случае, если выход из строя сетей отопления произошел на внутриквартирных инженерных системах, то устранение последствий прорыва производится за счет собственника жилья.

Лариса Черненко
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