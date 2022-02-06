Задержание Ермека Нарымбаева прокомментировал адвокат

6 февраля в Алматы из Киева прибыл ранее осужденный и находящийся в розыске казахстанский блогер Ермек Нарымбаев. В аэропорту он был задержан сотрудниками транспортной полиции и водворен в следственный изолятор за нарушение пробационного контроля.

Новость по теме В Алматы задержан Ермек Нарымбаев

В розыске Нарымбаев находился с 2016 года. Судом Алмалинского района Алматы блогер был осужден за распространение в социальных сетях сведений, имеющих признаки разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства (статья 174 УК РК).

По мнению адвоката Аскара Каймакова, действия сотрудников транспортной полиции в отношении задержанного законны.

Задержание и помещение под стражу Ермека Нарымбаева выглядят вполне законно и обоснованно, учитывая, что он, грубо нарушив обязанности, возложенные на него приговором суда, и требования Уголовно-исполнительного кодекса, выехал за пределы Республики Казахстан. Адвокат Алматинской коллегии адвокатов Аскар Каймаков

Что касается законности и обоснованности самого приговора, а также перспективы его обжалования, адвокат комментировать не стал, поскольку, по его словам, не знаком с материалами уголовного дела.