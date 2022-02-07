Прямой эфир ПРАВМЕДИА «Техосмотр в Казахстане: за и против»

Не так давно депутаты Парламента Казахстана выступили с инициативой отменить ежегодный обязательный техосмотр автомобилей. Не секрет, что ежегодно в этой сфере выявляются множественные нарушения: ручной ввод, проведение техосмотра без предоставления транспорта, продажа фиктивных диагностических карт автомобилей, проведение осмотра в местах, не соответствующих государственным стандартам и требованиям. Но что будет, если казахстанские авто совсем перестанут проходить ежегодную диагностику?

9 февраля в 11:00 (по времени Нур-Султана) приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему «Техосмотр в Казахстане: за и против». Поговорим о том, нужен ли техосмотр в принципе, как исключить коррупционные факторы при его прохождении, как изменить систему контроля и навести порядок в сфере прохождения технического осмотра.

Ведущие:

Михаил Будянский, представитель Алматинской ассоциации операторов технического осмотра;

Арсен Шакуров, президент Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога»;

Алексей Алексеев, главный редактор журнала «За рулем» в Казахстане, автоэксперт, блогер.

Для участия в прямом эфире пройдите регистрацию.

Принимаем ваши вопросы и мнения по теме эфира.