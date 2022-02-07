Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:36 07.02.2022

Прямой эфир ПРАВМЕДИА «Техосмотр в Казахстане: за и против»

машина за рулем Фото: pixabay
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему «Техосмотр в Казахстане: за и против».

Не так давно депутаты Парламента Казахстана выступили с инициативой отменить ежегодный обязательный техосмотр автомобилей. Не секрет, что ежегодно в этой сфере выявляются множественные нарушения: ручной ввод, проведение техосмотра без предоставления транспорта, продажа фиктивных диагностических карт автомобилей, проведение осмотра в местах, не соответствующих государственным стандартам и требованиям. Но что будет, если казахстанские авто совсем перестанут проходить ежегодную диагностику?

9 февраля в 11:00 (по времени Нур-Султана) приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему «Техосмотр в Казахстане: за и против». Поговорим о том, нужен ли техосмотр в принципе, как исключить коррупционные факторы при его прохождении, как изменить систему контроля и навести порядок в сфере прохождения технического осмотра.

Ведущие:

Михаил Будянский, представитель Алматинской ассоциации операторов технического осмотра;

Арсен Шакуров, президент Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога»;

Алексей Алексеев, главный редактор журнала «За рулем» в Казахстане, автоэксперт, блогер.

Для участия в прямом эфире пройдите регистрацию.

Принимаем ваши вопросы и мнения по теме эфира.

Оксана Житникова
Казахстан
В Алматы задержан Ермек Нарымбаев
06.02.2022
Врач перечислил самые вредные алкогольные напитки
06.02.2022
Токаев пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
06.02.2022
Рахмонов получит 40 миллионов тенге за победу на UFC Vegas 47
06.02.2022
Скончалась легенда золотого века индийского кино
06.02.2022
Главная Топ LIVE Все