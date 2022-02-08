Олимпиада на фоне пандемии — как роботы заменяют людей
Фото: olympic.com
Организаторы Олимпийских игр-2022 в Пекине постарались удивить спортсменов и зрителей современными разработками и технологиями. Пандемия коронавируса вынуждает максимально ограничивать контакты спортсменов с персоналом и на помощь хозяевам Игр пришли роботы, передает корреспондент Zakon.kz
Главный медиа-центр Зимних игр в олимпийском парке Пекина – не просто огромное по площади здание, отданное в распоряжение журналистов, но и своего рода выставка достижений китайской науки и техники.
При входе на территорию главного медиа-центра волонтерам и службе безопасности не нужно вглядываться в аккредитационные карточки, чтобы понять, не проходит ли кто-то посторонний с чужим пропуском. Проверку полностью доверили Face ID, который моментально «узнает» человека и подтверждает, что он имеет право войти на объект.
На олимпийских стадионах Пекина тоже действует Face ID, вещи пропускают через сканер (наподобие тех, что в аэропортах), а посетители обязательно проходят через рамку-металлоискатель.
Кроме того, проверку металлоискателем журналисты проходят и в отелях перед выездом на объекты (помимо прохода через рамку, сотрудники оргкомитета бесконтактно сканируют содержимое карманов).
В помещениях олимпийских объектов практически невозможно встретить уборщика, их заменяют роботы-пылесоса. Мусорные ведра здесь, кстати, тоже довольно технологичные устройства.
Трудятся роботы и в ресторанах фастфуда, прекрасно заменяя привычных официантов и поваров. В столовой главного медиа-центра Пекина все процессы автоматизированы.
Посетитель кафе делает заказ и оплачивает его через терминал. Он выдает клиенту чек с номером стола, за который нужно сесть, а робот приступает к приготовлению еды.
Фото: Zakon.kz
Отдельное восхищение вызывает степень подготовленности техники для съемок соревнований. Под куполом этого громадного стадиона для соревнований по конькобежному спорту натянуто множество едва заметных тросов, с помощью которых операторская команда управляет телекамерами.
Фото: Zakon.kz
Эту сложнейшую работу могли оценить зрители на церемонии открытия — с помощью этих тросов и оборудования, подвешенного на них, на арену проецировались десятки изображений, они снимались на телекамеры и транслировались на всю планету.
Фото: Zakon.kz
Венцом парада технологий можно назвать скоростной поезд между Пекином и Чжанцзякоу. Первую в Китае высокоинтеллектуальную железную дорогу запустили специально к Играм. Состав может развивать скорость свыше 300 км/час, и преодолевает путь в 174 км за 50 минут.
Кроме вышеперечисленных роботов спортсмены, проживающие в трех олимпийских деревнях, пользуются также услугами автоматических курьеров и бариста. Это сводит контакты атлетов с персоналом к минимуму и позволяет не отвлекаться от тренировок в преддверии важных стартов.