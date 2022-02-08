Олимпиада на фоне пандемии — как роботы заменяют людей

Главный медиа-центр Зимних игр в олимпийском парке Пекина – не просто огромное по площади здание, отданное в распоряжение журналистов, но и своего рода выставка достижений китайской науки и техники.

При входе на территорию главного медиа-центра волонтерам и службе безопасности не нужно вглядываться в аккредитационные карточки, чтобы понять, не проходит ли кто-то посторонний с чужим пропуском. Проверку полностью доверили Face ID, который моментально «узнает» человека и подтверждает, что он имеет право войти на объект.

На олимпийских стадионах Пекина тоже действует Face ID, вещи пропускают через сканер (наподобие тех, что в аэропортах), а посетители обязательно проходят через рамку-металлоискатель. Кроме того, проверку металлоискателем журналисты проходят и в отелях перед выездом на объекты (помимо прохода через рамку, сотрудники оргкомитета бесконтактно сканируют содержимое карманов).

Трудятся роботы и в ресторанах фастфуда, прекрасно заменяя привычных официантов и поваров. В столовой главного медиа-центра Пекина все процессы автоматизированы. Посетитель кафе делает заказ и оплачивает его через терминал. Он выдает клиенту чек с номером стола, за который нужно сесть, а робот приступает к приготовлению еды.

Фото: Zakon.kz

В помещениях олимпийских объектов практически невозможно встретить уборщика, их заменяют роботы-пылесоса. Мусорные ведра здесь, кстати, тоже довольно технологичные устройства.Отдельное восхищение вызывает степень подготовленности техники для съемок соревнований. Под куполом этого громадного стадиона для соревнований по конькобежному спорту натянуто множество едва заметных тросов, с помощью которых операторская команда управляет телекамерами.

Фото: Zakon.kz

Эту сложнейшую работу могли оценить зрители на церемонии открытия — с помощью этих тросов и оборудования, подвешенного на них, на арену проецировались десятки изображений, они снимались на телекамеры и транслировались на всю планету.

Фото: Zakon.kz

Венцом парада технологий можно назвать скоростной поезд между Пекином и Чжанцзякоу. Первую в Китае высокоинтеллектуальную железную дорогу запустили специально к Играм. Состав может развивать скорость свыше 300 км/час, и преодолевает путь в 174 км за 50 минут.

Кроме вышеперечисленных роботов спортсмены, проживающие в трех олимпийских деревнях, пользуются также услугами автоматических курьеров и бариста. Это сводит контакты атлетов с персоналом к минимуму и позволяет не отвлекаться от тренировок в преддверии важных стартов.