Казахстанские лыжники не попали в финал спринта на Олимпиаде-2022

В списке участников этой спринтерской гонки было шестеро лыжников из РК. Однако казахстанские спортсмены не смогли войти в желаемый список тридцатки сильнейших и остались за бортом финальных забегов. В финишном протоколе казахстанцы заняли следующие места:

51. Надежда Степашкина;

60. Ангелина Шурыга;

62. Евгений Величко;

66. Виталий Пухкало;

67. Ксения Шалыгина;

68. Ирина Быкова.

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