15:24 08.02.2022
Казахстанские лыжники не попали в финал спринта на Олимпиаде-2022
Фото: olympic.kz
8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине состоялись квалификационные забеги у лыжников, мужчины и женщины пытались попасть в Топ-30 на дистанции «свободный спринт», сообщает Zakon.kz.
В списке участников этой спринтерской гонки было шестеро лыжников из РК. Однако казахстанские спортсмены не смогли войти в желаемый список тридцатки сильнейших и остались за бортом финальных забегов. В финишном протоколе казахстанцы заняли следующие места:
51. Надежда Степашкина;
60. Ангелина Шурыга;
62. Евгений Величко;
66. Виталий Пухкало;
67. Ксения Шалыгина;
68. Ирина Быкова.
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