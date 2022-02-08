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15:24 08.02.2022

Казахстанские лыжники не попали в финал спринта на Олимпиаде-2022

Лыжня Спринт Финал Фото: olympic.kz
8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине состоялись квалификационные забеги у лыжников, мужчины и женщины пытались попасть в Топ-30 на дистанции «свободный спринт», сообщает Zakon.kz.

В списке участников этой спринтерской гонки было шестеро лыжников из РК. Однако казахстанские спортсмены не смогли войти в желаемый список тридцатки сильнейших и остались за бортом финальных забегов. В финишном протоколе казахстанцы заняли следующие места:

51. Надежда Степашкина;

60. Ангелина Шурыга;

62. Евгений Величко;

66. Виталий Пухкало;

67. Ксения Шалыгина;

68. Ирина Быкова.

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Куандык Шынасилов
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