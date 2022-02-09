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12:49 09.02.2022

Могут навредить экологии – что делать со старым смартфоном

смартфоны, старые, эксперт, совет Фото: pixabay
Что делать со старым смартфоном, который отслужил свой век? Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik он рассказал, что в составе устройств есть токсичные вещества и компоненты, такие как пластик, другие полимерные материалы, металлы из аккумулятора, «которые могут навредить людям и окружающей среде».

Либо это вещества, которые долго разлагаются, что тоже может негативно сказаться на экологии.Сергей Кузьменко

По его словам, старые гаджеты можно сдать на утилизацию или отнести в магазин, чтобы приобрести там новое устройство со скидкой по программе трейд-ин.

В первом случае необходимо найти пункт приема вторсырья в вашем городе, где примут телефон для последующей переработки компонентов. Во втором – выяснить условия программы трейд-ин в пункте продажи электроники, куда вы собираетесь отдать телефон. Условия могут отличаться и меняться со временем, поэтому узнать их можно либо непосредственно на месте, либо на сайте ретейлера.Сергей Кузьменко

Кроме того, как отметил специалист, смартфон можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр, «условия лучше уточнять на месте».

Это подходит для устройств, которые неисправны, а ремонтировать их не имеет смысла из-за соотношения стоимости ремонта и цены нового телефона.Сергей Кузьменко

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