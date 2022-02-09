12:49 09.02.2022
Могут навредить экологии – что делать со старым смартфоном
Фото: pixabay
Что делать со старым смартфоном, который отслужил свой век? Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко, передает Zakon.kz.
В интервью радио Sputnik он рассказал, что в составе устройств есть токсичные вещества и компоненты, такие как пластик, другие полимерные материалы, металлы из аккумулятора, «которые могут навредить людям и окружающей среде».
Либо это вещества, которые долго разлагаются, что тоже может негативно сказаться на экологии.Сергей Кузьменко
По его словам, старые гаджеты можно сдать на утилизацию или отнести в магазин, чтобы приобрести там новое устройство со скидкой по программе трейд-ин.
В первом случае необходимо найти пункт приема вторсырья в вашем городе, где примут телефон для последующей переработки компонентов. Во втором – выяснить условия программы трейд-ин в пункте продажи электроники, куда вы собираетесь отдать телефон. Условия могут отличаться и меняться со временем, поэтому узнать их можно либо непосредственно на месте, либо на сайте ретейлера.Сергей Кузьменко
Кроме того, как отметил специалист, смартфон можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр, «условия лучше уточнять на месте».
Это подходит для устройств, которые неисправны, а ремонтировать их не имеет смысла из-за соотношения стоимости ремонта и цены нового телефона.Сергей Кузьменко
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