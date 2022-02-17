Зарубежная оппозиция выставит кандидата на выборы президента Туркменистана

По данным издания «Хроники Туркменистана», о намерении провести альтернативные выборы и электронное голосование заявил известный в Туркменистане коннозаводчик и бывший политзаключенный Гельды Кяризов.

На данный момент он является членом правозащитной организации «Права и Cвободы Граждан Туркменистана».

Каким образом планируется провести голосование, пока неясно.

Мы сейчас работаем над поиском безопасной программы, обеспечивающей безопасность нашему электорату, – говорится в заявлении Кяризова.

14 февраля девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана выдвинул кандидатом в президенты страны вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего главы государства.

15 февраля в Ашхабаде состоялся внеочередной съезд Аграрной партии страны, на котором кандидатом на должность президента выдвинут заместитель хякима Марыйского велаята ­Агаджан Бекмырадов.

Напомним, что 12 марта 2022 года в Туркменистане состоятся внеочередные выборы президента.