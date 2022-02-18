Энергетический коллапс или индустриальный рост — что ждет экономику Казахстана

Напомним, в начале февраля Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Россию. На встрече с Владимиром Путиным он подтвердил планы по созданию полноценной атомной энергетики.

Новость по теме Мы придем к такому решению — Токаев о строительстве АЭС

В ожидании энергии

Впервые проект о строительстве атомной электростанции в Казахстане рассматривался в конце 1990-х годов. Предполагалось, что станция будет размещаться на Балхаше, однако ввиду сложной экономической ситуации проект «заморозили».

В 2007 году была предпринята вторая попытка, строительство ядерного реактора запланировали в Актау. Но через год грянул мировой финансовой кризис.

В 2014 году было принято распоряжение премьер-министра «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по строительству атомных электростанций в Республике Казахстан», в соответствии с которым была образована компания «Казахстанские атомные электрические станции». КАЭС провела исследования и определила два региона, наиболее подходящие для размещения атомного реактора, – это юг и восток страны.

Новость по теме Решение о строительстве АЭС в Казахстане могут принять в 2022 году

По экономике лучше развивается юг. Атомную станцию – источник энергии – надо ближе к точке развития строить, к месту потребления. Поэтому мы рекомендуем Южный Казахстан. Тимур Жантикин

Генеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин отмечает, что выбор Южного региона обусловлен тем, что здесь есть площадка – Южно-Казахстанская ГРЭС, которая существует со времен Советского Союза и имеет хорошую инфраструктуру для строительства источника энергии.

Речь идет о поселке Улькен в Алматинской области, основанном более 30 лет назад рядом с местом, где должна была появиться Южно-Казахстанская гидроэлектростанция.

Мы были в Улькене, и люди там давно уже ждут строительства источника энергии. В этом смысле люди там будут обеспечены рабочими местами, – отметил гендиректор АО «Казахстанские атомные электрические станции».

То, что Казахстан рассматривает возможность строительства АЭС в Алматинской области близ поселка Улькен, подтвердил недавно и председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

Риск – один к десяти миллионам

Как отмечают казахстанские специалисты атомной отрасли, при строительстве атомной электростанции в Казахстане обязательно будет учтен негативный опыт Фукусимы и Чернобыля.

Также немаловажно, что Казахстан находится в современном правовом поле. Есть ряд конвенций, которые ратифицировала наша страна, – о ядерной безопасности, о безопасности в обращении с ядерными отходами, соглашение по аварийным ситуациям. В этом отношении информация по инцидентам на атомных объектах обязательно публикуется в открытой печати.

Так, к примеру, на сайте МАГАТЭ есть своя шкала, которая градирует степень тяжести инцидентов, все это учитывается при разработке новых проектов атомных реакторов для промышленности. Реакторы поколения «три» и «три плюс» имеют повышенный уровень безопасности. Вероятность тяжелой аварии на реакторе поколения три – один раз в десять миллионов лет. Казахстан намерен выбрать именно тот реактор, который соответствует высочайшим нормативам безопасности.

Новость по теме Строительство АЭС может занять до 10 лет – Акчулаков

Стоит отметить, что строительству и запуску станции предшествует длительный подготовительный период. Разрабатывается технико-экономическое обоснование, которое проходит экспертизу, делаются необходимые расчеты – инженерия, экология, стоимостные, экономические параметры. Далее это выносится на заседание правительства, на рассмотрение, и в соответствии с законодательством правительство принимает решение. А строительство атомной электростанции займет не менее шести лет.

Закрытые системы – как вечные двигатели

Что касается утилизации отходов: этот вопрос – один из самых спорных в атомной среде. Существует классификатор отходов АЭС по различным факторам, а самый главный – это степень влияния на здоровье человека и экологию.

Недавно генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков озвучил нетривиальную для общества идею: отходы АЭС имеют серьезную экономическую ценность.

Для получения выгоды здесь необходимо применять системы закрытых циклов, в которых уран перерабатывается заново и используется в реакторах на быстрых нейтронах. То есть это уже не фантастика, а реальность: 99,3% уже использованного урана запускается в производство заново. Если кто-то искал вечный двигатель, то он фактически изобретен.

При этом стоит особо подчеркнуть, что Казахстан планирует ограничиться «легководными» технологиями и построить коммерческий продукт с повышенным уровнем безопасности. Такие реакторы могут строить компании из России, Китая, Кореи, Франции и США, однако именно «Росатом» является признанным лидером в освоении этого вида технологий.

Как сократить дефицит...

За счет ввода атомной электростанции Казахстан добьется стабильного энергоснабжения экономики. В октябре и ноябре 2021 года наблюдался дефицит электрической энергии в объеме 0,25 млрд кВтч, который был покрыт за счет энергоисточников соседней России.

В целом, по итогам 2021 года производство электроэнергии составило 115 млрд кВтч, что на 5,7% больше, чем в январе-декабре 2020 года. Вместе с тем независимая аналитическая отраслевая компания VYGON Consulting спрогнозировала дефицит электроэнергии в Казахстане в объеме 1,7 млрд кВт ч, а в перспективе до 2030 года на фоне роста потребления электричества увеличение дефицита еще на 25-30 млрд кВт ч. Закрыть дефицит полностью можно за счет строительства АЭС мощностью 1,2-2,4 ГВт, сообщают аналитики компании.

Новость по теме Без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику — Токаев

Если мы хотим развивать экономику, естественно, должны развивать энергетику. Атомные блоки, которые работают по 60 лет, проектно с возможностью продления до ста лет, как сегодня говорят, – это надежный долгосрочный стабильный источник энергии, который позволяет обеспечить развитие предприятий. То есть вклад в экономику достаточно серьезный. Тимур Жантикин

...И получить новые выгоды

Если смотреть объективно, у атомной энергетики существует ряд ключевых преимуществ.

Во-первых, это декарбонизация. Недавно Европейской комиссией был рассмотрен документ по включению атомной энергетики в зеленую таксономию. В США, России, а также других странах атомная энергетика официально приравнена к «зеленой». Учитывая то, что Казахстан тесно работает со всеми ключевыми «атомными» игроками в мире, то очевидно, что сумеет извлечь из этой дружбы максимум пользы.

Во-вторых, это диверсификация производства электроэнергии. Угольной энергии в Казахстане достаточно много – более 70% энергии вырабатывается на угле. Учитывая, что весь мир переходит на зеленую экономику, это диктует развитие в стране безуглеродных источников энергии. Атомная энергетика с этой точки зрения – идеальный кандидат на роль нового энерголидера.

В-третьих, развитие урановой промышленности. На сегодня Казахстан – крупнейший добытчик урановой руды. В то же время недавно Казатомпром запустил завод по производству ядерного топлива. Пока этот завод ориентирован на китайский рынок, но в любое время это предприятие может начать работать и на внутренний рынок. И здесь важно также отметить, что вся произведенная энергия на атомной электростанции будет направлена на внутреннее потребление.