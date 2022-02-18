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Законодательство РК
20:14 18.02.2022

За хранение и перевозку оружия задержана преступная группировка

преступники, хранение оружия Фото: ДП Атырауской области
Преступная группа из девяти человек, незаконно хранившая оружие, задержана атыраускими полицейскими. Мужчины занимались незаконным хранением и перевозкой различного огнестрельного оружия на территории города Атырау, передает Zakon.kz.

Сотрудники полиции установили, что это жители Атырау в возрасте от 23 до 27 лет.

При досмотре у подозреваемого 1996 г. р. изъят пистолет с уничтоженным номером серии, а у подозреваемого 1997 г. р. – травматический пистолет. Также со склада, расположенного в одном из домов по улице Сатпаева, изъято три единицы огнестрельного оружия и две единицы винтовок и боеприпасов. Установлено, что одно огнестрельное оружие зарегистрировано в качестве утраченного при одной из квартирных краж, произошедших в прошлом году в Алматы. Назначена экспертиза всего изъятого оружия.Пресс-служба ДП Атырауской области

Отмечается, что оба подозреваемых ранее имели дело по факту хулиганства с оружием.

незаконное оружие

Фото: пресс-служба ДП области

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 287 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.Пресс-служба ДП Атырауской области
Оксана Житникова
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