20:14 18.02.2022
За хранение и перевозку оружия задержана преступная группировка
Фото: ДП Атырауской области
Преступная группа из девяти человек, незаконно хранившая оружие, задержана атыраускими полицейскими. Мужчины занимались незаконным хранением и перевозкой различного огнестрельного оружия на территории города Атырау, передает Zakon.kz.
Сотрудники полиции установили, что это жители Атырау в возрасте от 23 до 27 лет.
При досмотре у подозреваемого 1996 г. р. изъят пистолет с уничтоженным номером серии, а у подозреваемого 1997 г. р. – травматический пистолет. Также со склада, расположенного в одном из домов по улице Сатпаева, изъято три единицы огнестрельного оружия и две единицы винтовок и боеприпасов. Установлено, что одно огнестрельное оружие зарегистрировано в качестве утраченного при одной из квартирных краж, произошедших в прошлом году в Алматы. Назначена экспертиза всего изъятого оружия.Пресс-служба ДП Атырауской области
Отмечается, что оба подозреваемых ранее имели дело по факту хулиганства с оружием.
Фото: пресс-служба ДП области
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 287 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.Пресс-служба ДП Атырауской области