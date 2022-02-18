За хранение и перевозку оружия задержана преступная группировка

Сотрудники полиции установили, что это жители Атырау в возрасте от 23 до 27 лет.

При досмотре у подозреваемого 1996 г. р. изъят пистолет с уничтоженным номером серии, а у подозреваемого 1997 г. р. – травматический пистолет. Также со склада, расположенного в одном из домов по улице Сатпаева, изъято три единицы огнестрельного оружия и две единицы винтовок и боеприпасов. Установлено, что одно огнестрельное оружие зарегистрировано в качестве утраченного при одной из квартирных краж, произошедших в прошлом году в Алматы. Назначена экспертиза всего изъятого оружия. Пресс-служба ДП Атырауской области

Отмечается, что оба подозреваемых ранее имели дело по факту хулиганства с оружием.

Фото: пресс-служба ДП области