09:30 19.02.2022
Сильные дожди в Бразилии: число погибших выросло до 136 человек
Фото: Twitter/Christopher Hassan
Начавшиеся 15 февраля в Бразилии сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения. Больше всего пострадал город Петрополис (расположен в горных районах штата Рио-де-Жанейро), где до сих пор спасатели продолжают поиски выживших, передает Zakon.kz.
Как сообщает портал G1 со ссылкой на спасательные службы, число жертв оползней и наводнений в Петрополисе выросло до 136, из которых 22 – дети, без вести пропавшими числятся 213 человек.
Пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков все еще возможно.
Более 90 человек погибли из-за паводка в Бразилии
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Ранее сообщалось, что экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах. 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города объявили траур и ввели режим ЧС.
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру заявил, что «это был самый сильный дождь в городе с 1932 года».