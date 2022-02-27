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01:13 27.02.2022

Победительница юниорского «Ролан Гаррос» выиграла турнир в Нур-Султане

Победительницы «Forte 60 Women’s» Фото: пресс-служба ФТК
Определились победительницы парного разряда турнира ITF «Forte 60 Women’s» с призовым фондом 60 тысяч долларов США, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ФТК передает, что в решающей игре турнира встретились Екатерина Макарова (Россия)/Линда Носкова (Чехия) и Анна Шишкова (Чехия)/Мария Тимофеева (Россия). Екатерина и Линда за 56 минут довольно легко победители своих оппоненток 6:2, 6:3.

17-летняя Линда Носкова в прошлом году выиграла Открытый чемпионат Франции одиночном разряде, а титул в Казахстане стал самым значимым в ее взрослой профессиональной карьере.

Для меня это особенно приятное чувство выиграть здесь. Потому что это моя первая победа на турнирах серии W 60. Мы с Линдой играли хорошо целую неделю, настраивались на каждый матч и добились результата. Екатерина Макарова

В финале одиночного разряда ITF «Forte 60 Women’s» сыграют первая сеянная соревнования бельгийка Грет Миннен и россиянка Анжелика Исаева.

Матчи международного турнира ITF W60 смотрите в спортивном разделе на Bee TV на телеканале Qazsport.

Генеральный спонсор турнира: «ForteBank».

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Константин Вноровский
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