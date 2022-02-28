Приказ Путина об особом режиме дежурства стратегических сил не требует трактовок – Песков

Об этом представитель Кремля сообщил журналистам, отвечая на вопросы о задачах, поставленных Путиным стратегическим силам Российской Федерации.

Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания (перейти к особому режиму несения боевого дежурства. – Прим. ред.). Это абсолютно исчерпывающая команда Верховного главнокомандующего. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Вопрос о разных режимах боевого дежурства пресс-секретарь президента России переадресовал в оборонное ведомство, сказав, что «это не прерогатива администрации президента – рассказывать про режимы несения службы в РВСН».

Ранее Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым заявил, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.