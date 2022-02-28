Наркоканал ликвидировали в Таразе

20 февраля в Таразе Комитетом национальной безопасности задержана гражданка А., подозреваемая в причастности к транспортировке и хранению наркотических средств. В ходе процессуальных мероприятий у данной гражданки найдено 245 г психотропного вещества «мефедрон». Дополнительно в добровольном порядке ею выдан тайник с 500 г «мефедрона». Пресс-служба КНБ РК

Как отметили в ведомстве, предварительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 10 млн тенге.

Фото: пресс-служба КНБ РК