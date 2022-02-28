18:04 28.02.2022
Наркоканал ликвидировали в Таразе
Фото: Пресс-служба КНБ РК
О ликвидации наркоканала в Таразе сообщили в Комитете национальной безопасности РК, передает Zakon.kz.
20 февраля в Таразе Комитетом национальной безопасности задержана гражданка А., подозреваемая в причастности к транспортировке и хранению наркотических средств. В ходе процессуальных мероприятий у данной гражданки найдено 245 г психотропного вещества «мефедрон». Дополнительно в добровольном порядке ею выдан тайник с 500 г «мефедрона».Пресс-служба КНБ РК
Как отметили в ведомстве, предварительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 10 млн тенге.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК РК.Пресс-служба КНБ РК