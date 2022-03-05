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14:12 05.03.2022

В Атырау сильный ветер: отменены занятия в школах

отмена занятий Фото: Zakon.kz
Из-за шквального ветра в Атырау отменили занятия в школах. По прогнозам синоптиков, ожидается еще и сильный дождь, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования Атырауской области рассказали изданию «Мой город», что каждой школе дано задание принять решение – онлайн провести уроки или офлайн.

Мы дали задание на местах отработать с ЧС и принимать решение, – объяснила заместитель руководителя управления Айнагуль Дуйсекенова. – Также по желанию родителей, особенно в сельских местностях, оставить детей на онлайн.

Тем временем в ДЧС отметили, что в течение дня ожидается еще и сильный дождь.

Накануне МЧС рассылал уведомления об усилении ветра с порывами до 28 метров в секунду 5 марта.

Ранее сообщалось, что на Мангистаускую область обрушился сильный ветер – в Актау ветром сорвало LED-экран, обрушило кирпичный забор, а в селе Жетыбай снесло крышу недостроенного здания.

Анастасия Московчук
Атырау
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