В Атырау сильный ветер: отменены занятия в школах

В Управлении образования Атырауской области рассказали изданию «Мой город», что каждой школе дано задание принять решение – онлайн провести уроки или офлайн.

Мы дали задание на местах отработать с ЧС и принимать решение, – объяснила заместитель руководителя управления Айнагуль Дуйсекенова. – Также по желанию родителей, особенно в сельских местностях, оставить детей на онлайн.

Тем временем в ДЧС отметили, что в течение дня ожидается еще и сильный дождь.

Накануне МЧС рассылал уведомления об усилении ветра с порывами до 28 метров в секунду 5 марта.

Ранее сообщалось, что на Мангистаускую область обрушился сильный ветер – в Актау ветром сорвало LED-экран, обрушило кирпичный забор, а в селе Жетыбай снесло крышу недостроенного здания.