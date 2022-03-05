14:12 05.03.2022
В Атырау сильный ветер: отменены занятия в школах
Фото: Zakon.kz
Из-за шквального ветра в Атырау отменили занятия в школах. По прогнозам синоптиков, ожидается еще и сильный дождь, сообщает Zakon.kz.
В Управлении образования Атырауской области рассказали изданию «Мой город», что каждой школе дано задание принять решение – онлайн провести уроки или офлайн.
Мы дали задание на местах отработать с ЧС и принимать решение, – объяснила заместитель руководителя управления Айнагуль Дуйсекенова. – Также по желанию родителей, особенно в сельских местностях, оставить детей на онлайн.
Тем временем в ДЧС отметили, что в течение дня ожидается еще и сильный дождь.
Накануне МЧС рассылал уведомления об усилении ветра с порывами до 28 метров в секунду 5 марта.
Ранее сообщалось, что на Мангистаускую область обрушился сильный ветер – в Актау ветром сорвало LED-экран, обрушило кирпичный забор, а в селе Жетыбай снесло крышу недостроенного здания.