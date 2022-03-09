Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:36 09.03.2022

Андрея Карповича ожидают три ответственные недели

Футбол Новый Тренер Фото: Instagram/fcqyzyljar
Нового тренера сборной Казахстана по футболу Андрея Карповича ожидают три ответственных поединка и в клубе, и в национальной команде, сообщает Zakon.kz.

Новая должность 41-летнего Андрея Карповича накладывает на него еще одну нагрузку, так как он будет совмещать две позиции. Помимо работы на посту главного тренера национальной сборной, Карпович будет также продолжать свою деятельность наставника в футбольном клубе «Кызыл-Жар СК». У футбольной дружины из Петропавловска в ближайшую неделю очень ответственные матчи в КПЛ.

Новость по теме

Андрей Карпович возглавил сборную Казахстана по футболу

10 марта североказахстанцы принимают финалиста Кубка РК-2021 – «Шахтер» из Караганды. А 17 марта поедут на игру к чемпионам Казахстана – костанайскому «Тоболу».

И после этих двух противостояний Андрей Карпович должен переключиться на работу с главной сборной страны. 24 марта Кишинев примет первый матч Лиги наций между Молдовой и Казахстаном. Ответная встреча запланирована на 29 марта в Нур-Султане.

Скорее всего, от исхода матчей с молдаванами будет зависеть дальнейшая судьба Андрея Карповича на должности главного рулевого футбольной сборной страны.

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Казахстан
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
08.03.2022
Гололед и туман ожидаются в трех регионах Казахстана
08.03.2022
На каком самолете летает Криштиану Роналду
08.03.2022
Ситуация в Украине: США вводят запрет на импорт нефти из РФ, Зеленский «охладел» к НАТО
08.03.2022
Городской автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
08.03.2022
Главная Топ LIVE Все