Андрея Карповича ожидают три ответственные недели

Новая должность 41-летнего Андрея Карповича накладывает на него еще одну нагрузку, так как он будет совмещать две позиции. Помимо работы на посту главного тренера национальной сборной, Карпович будет также продолжать свою деятельность наставника в футбольном клубе «Кызыл-Жар СК». У футбольной дружины из Петропавловска в ближайшую неделю очень ответственные матчи в КПЛ.

Новость по теме Андрей Карпович возглавил сборную Казахстана по футболу

10 марта североказахстанцы принимают финалиста Кубка РК-2021 – «Шахтер» из Караганды. А 17 марта поедут на игру к чемпионам Казахстана – костанайскому «Тоболу».

И после этих двух противостояний Андрей Карпович должен переключиться на работу с главной сборной страны. 24 марта Кишинев примет первый матч Лиги наций между Молдовой и Казахстаном. Ответная встреча запланирована на 29 марта в Нур-Султане.

Скорее всего, от исхода матчей с молдаванами будет зависеть дальнейшая судьба Андрея Карповича на должности главного рулевого футбольной сборной страны.

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