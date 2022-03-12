ФК «Астана» занимает последнее место в таблице КПЛ-2022

Несомненно, главной новостью последних суток является последнее место в турнирной таблице КПЛ самого титулованного и богатого клуба Казахстана – столичной «Астаны». Шестикратные чемпионы республики, помимо потери очков в матче c «Шахтером» и «Аксу», получили неприятное сообщение от Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

«Астане» присуждено техническое поражение за нарушение регламента в матче с «Шахтером», сообщает пресс-служба ПФЛК. Решением контрольно-дисциплинарного комитета КФФ за неправомерное участие в матче первого тура чемпионата Казахстана «Астана» – «Шахтер» семи футболистов, не считающихся воспитанниками казахстанского футбола, результат данного матча аннулирован. В связи с этим «Астане» засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Фото: Instagram/fca.astana

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Теперь, после двух поражений, «Астана» находится на самом последнем, 14-м месте в таблице КПЛ-2022. В третьем туре 17 марта столичная команда принимает на своем поле «Актобе». А центральным поединком предстоящего тура является встреча лидеров КПЛ, 16 марта в Караганде сойдутся «Шахтер» и «Аксу», первая и третья команды чемпионата.

По данным немецкого портала transfermarkt.de, на 1 марта 2022 года трансферная стоимость футболистов «Астаны» оценивается в 14,45 млн евро, что ставит столичный клуб на первое место в КПЛ.

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