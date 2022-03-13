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06:04 13.03.2022

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются в видеоформате

Михаил Подоляк, видеоформат Фото: Twitter/Михайло Подоляк
Переговоры между Украиной и Россией продолжаются непрерывно в видеоформате, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и член делегации Михаил Подоляк.

По информации украинской стороны, для этого были созданы специальные рабочие подгруппы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что делегации двух стран продолжают переговоры в видеоформате.

Ранее Зеленский заявил, что во время переговоров России и Украины стороны «начали говорить». По его словам, группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не просто бросаться ультиматумами. Он считает, что победой для Украины будет сохранение самостоятельной нации. Это зависит от переговоров, подчеркнул президент.

Президент Украины в своих видеообращениях неоднократно обращался к российскому коллеге с предложением сесть за стол переговоров. Однако, как уточнил член украинской делегации на переговорах с РФ, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, официального запроса Киев не направлял.

Третий раунд российско-украинских переговоров, состоявшийся в Белоруссии 7 марта, не принес желаемых результатов, констатировали представители как Москвы, так и Киева.

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