Спасатели Риддера помогли врачам транспортировать женщину в тяжелом состоянии

По всей видимости, женщина шла по рельсам, поскользнулась и упала с железнодорожного моста. Говорить она не могла, ее состояние было тяжелым.

Отсутствие подъезда к месту падения женщины осложняло ситуацию, поэтому спасатели спустились вниз, аккуратно переложили пострадавшую на носилки и транспортировали до автомобиля скорой, передав врачам.

Спасатели обращаются к жителям области: если на улице гололед, скользко, пешехода подстерегает опасность поскользнуться и упасть. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в два раза.