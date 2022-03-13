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14:27 13.03.2022

Спасатели Риддера помогли врачам транспортировать женщину в тяжелом состоянии

ДЧС, врачи Фото: ДЧС ВКО
13 марта к спасателям города Риддера обратились врачи скорой о помощи в транспортировке женщины, сообщает Zakon.kz.

По всей видимости, женщина шла по рельсам, поскользнулась и упала с железнодорожного моста. Говорить она не могла, ее состояние было тяжелым.

Отсутствие подъезда к месту падения женщины осложняло ситуацию, поэтому спасатели спустились вниз, аккуратно переложили пострадавшую на носилки и транспортировали до автомобиля скорой, передав врачам.

Спасатели обращаются к жителям области: если на улице гололед, скользко, пешехода подстерегает опасность поскользнуться и упасть. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в два раза.

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