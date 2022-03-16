«Атака титанов», «Тетрадь смерти», «Ванпанчмен» – самые популярные аниме

Аниме смотрят во всех уголках планеты. Подборка пяти лучших мультипликационных фильмов по версии сайта kinopoisk:

«Атака титанов» – аниме о противостоянии человечества и титанов, ужасных и огромных существ, которые пожирают людей. После долгой борьбы с ними выжившие люди построили стену, которая защищает страну от нападок титанов. С момента возведения стены прошло сто лет, люди живут мирно. Но однажды на глазах подростка Эрэна и его сводной сестры Микасы рушится часть стены, и на город нападают титаны. На глазах у детей один из монстров убивает и съедает их мать, после чего Эрэн клянется уничтожить всех титанов.

«Тетрадь смерти». Однажды у обычного японского школьника в руках оказывается тетрадь, которая обладает магическими свойствами – всякий, чье имя будет вписано в тетрадь, умрет. Лайт Ягами, получив тетрадь, решает бороться со злом и вписывает в тетрадь имена самых отпетых негодяев. Миллионы преступников погибают от сердечного приступа, что вызывает интерес Интерпола и японской полиции. Найти тайного преступника им помогает талантливый детектив под псевдонимом L.

«Ванпанчмен». История об одном парне по имени Сайтама, который живет в мире, схожем с нашим. Сайтаме – 25 лет, он лысый, худощавый и обладает самой обыкновенной внешностью. Но у парня есть что-то, что отличает его от других – он обладает огромной силой. Эта сила позволяет ему «уложить» противника с одного удара. Он ищет достойного противника, успевая при этом наказывать злодеев и монстров.

«Токийский гуль». Студент университета Кэн Канэки попадает в больницу в результате нападения гуля, монстра, который поедает людей. Чтобы спасти жизнь Кэну, ему незаконно пересаживают органы гуля. Из-за перенесенной трансплантации Кэн становится наполовину гулем. Для того, чтобы выжить, ему придется питаться человеческой плотью. Парень старается сохранить в себе человечность и не потерять связь с миром, влившись в общество гулей.