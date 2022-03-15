МОН РК: Будет увеличено количество грантов на технические направления

На своей странице в Facebook Ергалиев отметил, что за прошлый год министерство успело достичь значительных результатов в плане увеличения образовательных грантов и стипендий.

По словам вице-министра, 14 вузов вошли в международный рейтинг QS World University Rankings и три вуза – в престижный рейтинг Times Higher Education.

Также на повестке дня актуальным остается вопрос доступа к высшему образованию.

По поручению главы государства к 2025 году будет увеличено количество грантов до 75 тыс. с акцентом на подготовку кадров по техническим направлениям. Гранты на технические и IT-направления будут увеличены с 40 до 60%. Планируется выделение грантов для выпускников школ западных регионов: Мангистауской и Атырауской областей. Особое внимание будет уделено поддержке молодежи и талантливым детям путем выделения грантов. Планируется внедрение «свободного гранта». Будет увеличен размер стипендии студентам в два раза, магистрантам и докторантам – в 1,5 раза к 2025 году. Модернизируется процедура приема в вузы путем внедрения стандартизированного теста к 2023 году. Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев

Для улучшения качества приема абитуриентов в 2022 году будут повышены пороговые баллы на «Педагогические науки» до 80 баллов, на «Право» – до 75 баллов (в 2021 году – 50 баллов). Прорабатывается вопрос приема в колледжи по результатам ЕНТ. Вузам будет предоставлена возможность проведения собственного экзамена при приеме в магистратуру.

Для обеспечения доступа к высшему образованию прорабатывается вопрос законодательного закрепления формы онлайн-обучения. Благодаря этому будут привлечены иностранные студенты, сократится отток молодежи, сократятся финансовые расходы на содержание учебных корпусов и общежитий. Для обеспечения качества онлайн-обучения будут разработаны отдельные требования к цифровым ресурсам вузов, контенту образовательных программ, навыкам ППС. Особое внимание будет уделено готовности обучающихся к онлайн-обучению путем проведения тренингов при поступлении. Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев

В рамках формирования конкурентоспособности вузов первостепенной задачей является комплексное обновление образовательных программ на основе профстандартов с обязательным участием работодателей. Для разработки глобальных образовательных программ требуется привлечение международных партнеров.

Будет продолжена работа по открытию филиалов зарубежных университетов. Основными подходами к созданию филиалов являются: формирование филиалов за счет головного кампуса (самофинансирование), внедрение качественных глобальных программ и развитие двудипломного обучения, создание филиалов на базе отечественных вузов. Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев

Вице-министр добавил, что ученым выделено 500 грантов для прохождения стажировки по программе «Болашак» и тысяча грантов для молодых ученых по проекту «Жас ғалым». В рамках постдокторантуры молодые ученые пройдут повышение квалификации. Принимаются меры по стимулированию возвращения талантливых ученых-соотечественников из-за рубежа.

Куаныш Ергалиев отмечает, что впереди большая работа, направленная на воспитание и обучение нового поколения – конкурентоспособных лидеров будущего.