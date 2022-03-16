Каким странам Казахстан оказывает гуманитарную помощь

Согласно отчету аналитиков Energyprom.kz, почти весь объем полученной Казахстаном в январе 2022 года гуманитарной помощи поступил из Германии — 3,5 тыс. долларов.

В целом за 2021 год Казахстан отправил в другие страны гуманитарную помощь на сумму 7,5 млн долларов - сразу на 42,8% больше по сравнению с 2020-м, - отмечено в публикации.

Объем полученной гуманитарной помощи сократился на 0,8%, при этом все еще достигая внушительных 19 млн долларов.

Исследователи отмечают, основной объем поставок гуманитарной помощи, отправленной из Казахстана, составили продовольственные товары: 5,8 млн долларов.

Значительная сумма также пришлась на одежду и обувь (663,1 тыс. долларов), машины и оборудование (328,8 тыс. долларов) и медикаменты (86,8 тыс. долларов).

При этом самые большие объемы гуманитарной помощи, полученной РК, составили медикаменты (4,4 млн долларов), а также одежда и обувь (4,3 млн долларов).

Значительная сумма также пришлась на машины и оборудование: 2,9 млн долларов. Заметим: за 2021 год Казахстан не получал в качестве гуманитарной помощи продовольственных товаров, - говорится в сообщении.

За 2021 год Казахстан отправил гуманитарную помощь в 5 стран: Таджикистан, Афганистан, Индию, Азербайджан и Узбекистан.

Наибольший объем был отправлен в Таджикистан (4,3 млн долларов), следом идут Афганистан (1,7 млн долларов) и Индия (1,3 млн долларов).

Две трети объема гуманитарной помощи, полученной Казахстаном, совокупно пришлись на Китай (6,7 млн долларов) и Италию (6 млн долларов).

Значительную помощь также оказали Индия (2,1 млн долларов), Франция (1,2 млн долларов) и Германия (1,1 млн долларов).

Напомним, 14 и 15 марта 2022 года Казахстан отправил в Украину гуманитарный груз двумя рейсами из Алматы. Общий вес гуманитарной помощи составил 28,2 тыс. тонн. Отправлено 17 наименований лекарственных средств, среди которых антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты.

Ранее в этом направлении поставки гуманитарной помощи от РК не совершались.