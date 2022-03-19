Барымта – старейший степной закон казахского народа

Барымта у казахов считалась старейшим законом, который своей историей восходит к тюркам. Его применяли за причиненную обиду. Зачастую барымтачи угоняли скот обидчика.

Примечательно, что у казахского народа барымта не считалась преступлением, в отличие от воровства.

В старину по законам «Жеті жарғы» тот, кому было нанесено оскорбление, имел право совершить барымту по отношению к обидчику. При этом барымта не совершалась по решению одного только члена семьи и рода, решение принималось на общеродовом собрании.

Как правило, для барымты похищались лошади, так как они считались основной валютой казахов.

Решение о совершении барымты принималось старейшинами рода, а исполняли его молодые джигиты.

Оскорбленные совершали барымту в тайне, чаще всего ночью. В течение трех дней они должны были известить обидчиков о совершенном захвате. В противном случае барымта считалась воровством, за которым следовало наказание. После примирения и выплаты долга имущество возвращалось.

Убивать пастуха считалось тяжким грехом. По правилам после угона скота барымтачи должны были увезти пастуха на некоторое расстояние, а потом отправить обратно, чтобы тот сообщил о случившемся своим хозяевам.

Бывали случаи, когда хозяева имущества догоняли барымтачей. Тогда исход зачастую решался с применением силы.

Известный композитор Курмангазы был одним из тех, кто совершил барымту. Его отцу, работавшему на одного бая, неправильно выплатили жалование. Курмангазы в обиде за отца выкрал лучшего скакуна бая. После этого случая домбристу и его семье пришлось перекочевать на другое место.

Спустя столетия старинный степной закон канул в прошлое. Современным жителям Казахстана незачем совершать барымту, так как по своей сути это является незаконным захватом чужого имущества и наказывается по закону.