Владимир Божко: Решительные действия президента позволили не растерзать страну

Послание «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» направлено на дальнейшее повышение социального самочувствия граждан и реализацию антикризисных мер: переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, расширение возможностей для развития партийной системы, усиление правозащитных институтов, совершенствование административно-территориального устройства страны и др.

Фото: Александр Куприенко

Член совета Ассамблеи народа РК Владимир Божко подчеркнул, что важно поддержать президента за принятые решительные действия в январе, которые не позволили растерзать страну и потерять государственность.

Глава государства в послании обозначил незыблемый приоритет и условия, которые соответствуют успешному развитию страны. Благодаря единству основной части населения в январе мы отстояли свое государство, своевременно предпринятыми главой государства мерами дали решительный отпор террористам. Январские события являлись попыткой противодействия масштабным преобразованиям в различных сферах, намерением превратить Казахстан в горячую точку, растерзать нашу страну, разрушить мирную жизнь, свергнуть президента, поставить под удар саму государственность. В этой связи будет правильным поддержать президента за его решение о силовом наведении порядка, что фактически сразу отрезвило подавляющую часть мародеров, поджигателей, террористов. Несмотря на данные события, глава государства обозначил важным в послании – приверженность к курсу дальнейшей демократизации, – сказал Владимир Божко.

Глава государства предложил программу системной модернизации политической системы. Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что политические реформы призваны дать импульс социально-экономическому развитию.

Фото: Александр Куприенко

В нынешний сложный период исключительно необходимы единство и поддержка народа. Совместная реализация намеченных в послании новых изменений отвечает интересам всех жителей. Повышение социального самочувствия граждан напрямую зависит от трудоустройства. В текущем году планируем создать свыше 28 тыс. рабочих мест, 24,5 тыс. из них – постоянные рабочие места. Для молодежи в этом году создадим около 7 тыс. рабочих мест и выдадим более 1 тыс. ключей от квартир. Также по поручению главы государства увеличили объем строительства социального жилья для очередников с 3 тыс. до 10 тыс., – сказал Алтай Кульгинов.

Кроме того, социальной поддержкой планируется охватить более 170 тыс. человек. В рамках антикризисных мер также будет продолжена работа по поддержке малого и среднего бизнеса.