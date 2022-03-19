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22:30 19.03.2022

Ситуация в Украине: США предупреждает Китай, Россию хотят отключить от GPS

Ситуация в Украине 19 марта Фото: Instagram/op_ukraine
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу рассмотреть новый пакет санкций в отношении РФ. Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил против остановки газопровода «Северный поток», передает Zakon.kz.

  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность для устранения «подлинных причин ситуации вокруг Украины».

  • Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях от США и других стран за помощь РФ в контексте Украины, сообщили в Белом доме.

  • Офис генсека ООН заявил, что организация отмечает прогресс на переговорах с Россией и Украиной по гуманитарным коридорам и помощи.

  • Bloomberg: в ЕС изучают возможность направить арестованное имущество российских олигархов на финансирование восстановления инфраструктуры Украины.

  • Польский премьер предложил Евросоюзу рассмотреть новый пакет санкций в отношении РФ, расширив их до уровня «торговой блокады».

  • Резервы Нацбанка Украины, благодаря финансовой поддержке иностранных партнеров, сейчас гораздо выше, чем до войны – глава НБУ Николайчук.

  • Арестович заявил, что одной из причин происходящего в Украине стало закрепление «предшественниками» в Конституции курса на членство в НАТО: «Он (Порошенко – прим.) тогда знал, что НАТО нас никогда не примет».

  • Рогозин заявил, что США рассматривает вопрос отключения России от GPS. Он добавил, что «напрягаться» из-за этого не стоит, т.к. смартфоны подключены к ГЛОНАСС – она продолжает работать.

  • Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил против остановки газопровода «Северный поток – 1» и призвал не спешить с введением новых санкций в отношении России – они негативно сказываются и на тех, кто их принимает.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Китай Польша США
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