Ситуация в Украине: США предупреждает Китай, Россию хотят отключить от GPS

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность для устранения «подлинных причин ситуации вокруг Украины».

Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях от США и других стран за помощь РФ в контексте Украины, сообщили в Белом доме.

Офис генсека ООН заявил, что организация отмечает прогресс на переговорах с Россией и Украиной по гуманитарным коридорам и помощи.

Bloomberg: в ЕС изучают возможность направить арестованное имущество российских олигархов на финансирование восстановления инфраструктуры Украины.

Польский премьер предложил Евросоюзу рассмотреть новый пакет санкций в отношении РФ, расширив их до уровня «торговой блокады».

Резервы Нацбанка Украины, благодаря финансовой поддержке иностранных партнеров, сейчас гораздо выше, чем до войны – глава НБУ Николайчук.

Арестович заявил, что одной из причин происходящего в Украине стало закрепление «предшественниками» в Конституции курса на членство в НАТО: «Он (Порошенко – прим.) тогда знал, что НАТО нас никогда не примет».

Рогозин заявил, что США рассматривает вопрос отключения России от GPS. Он добавил, что «напрягаться» из-за этого не стоит, т.к. смартфоны подключены к ГЛОНАСС – она продолжает работать.