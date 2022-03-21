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13:32 21.03.2022

Как в Алматы отмечают Наурыз

Наурыз в Алматы Фото: Zakon.kz
21 марта на площади «‎Астана»‎ прошел концерт, приуроченный к празднику Наурыз. Многие алматинцы признались, что соскучились по массовым мероприятиям, сообщает Zakon.kz.

Перед началом мероприятия на сцене с речью выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что Наурыз – это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения.

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После поздравления президента на сцене выступили отечественные артисты, среди них: Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Алишер Каримов, Айкын, группы MuzArt Life, KeshYOU и многие другие.

Наурыз в Алматы

Фото: Zakon.kz

На площади ремесленники показывали свое мастерство. Они продавали национальные украшения, поделки, одеяла и другие атрибуты быта.

Наурыз в Алматы

Фото: Zakon.kz

Жители Алматы отметили красоту праздника. Многие признались, что соскучились по массовым мероприятиям.

Алматы Наурыз

Фото: Zakon.kz

Наурыз Алматы

Фото: Zakon.kz

Алматы Наурыз

Фото: Zakon.kz

Алматы Наурыз

Фото: Zakon.kz

Наурыз Алматы

Фото: Zakon.kz

Наурыз Алматы

Фото: Zakon.kz

Наурыз Алматы

Фото: Zakon.kz

Наурыз Алматы

Фото: Zakon.kz

Наурыз Алматы

Фото: Zakon.kz

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