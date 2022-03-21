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20:03 21.03.2022

Погода не подвела – как жители Алматы отметили Наурыз

2022, площадь Астана Фото: Zakon.kz
На площади «Астана» в южной столице прошел праздничный концерт, который неожиданно посетил глава государства, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Наурыз – это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения.

Алматинцы и гости города отмечали Наурыз среди ярмарок народных ремесленников, участвовали в разнообразных конкурсах. Фотографировались с батырами и девушками в национальных костюмах.

Ярмарка мастеров растянулась вдоль улицы Панфилова. Желающие могли купить национальную одежду и украшения, изделия из кожи, одеяла, корпешки, деревянную посуду, платки, национальную одежду.

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