Погода не подвела – как жители Алматы отметили Наурыз

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Наурыз – это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения.

Алматинцы и гости города отмечали Наурыз среди ярмарок народных ремесленников, участвовали в разнообразных конкурсах. Фотографировались с батырами и девушками в национальных костюмах.

Ярмарка мастеров растянулась вдоль улицы Панфилова. Желающие могли купить национальную одежду и украшения, изделия из кожи, одеяла, корпешки, деревянную посуду, платки, национальную одежду.