20:03 21.03.2022
Погода не подвела – как жители Алматы отметили Наурыз
Фото: Zakon.kz
На площади «Астана» в южной столице прошел праздничный концерт, который неожиданно посетил глава государства, сообщает Zakon.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Наурыз – это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения.
Алматинцы и гости города отмечали Наурыз среди ярмарок народных ремесленников, участвовали в разнообразных конкурсах. Фотографировались с батырами и девушками в национальных костюмах.
Ярмарка мастеров растянулась вдоль улицы Панфилова. Желающие могли купить национальную одежду и украшения, изделия из кожи, одеяла, корпешки, деревянную посуду, платки, национальную одежду.