В Шымкенте на Наурыз рестораны соревновались в приготовлении блюд

Фестиваль организовало управление туризма и внешних связей. В нем участвовало около 50 заведений: Wok-Wok, BarVilka, «Бахчи-Сарай», «Кәусар», «Kөk-Saray», TheПАПА, «Ладушки», «19.06», «Мадлен», The secret, Happy cake, «Афрасиаб», «Кофемолка», «Блинчик» и другие.

Мероприятие на площади аль-Фараби посетил аким города Мурат Айтенов. Он отметил, что гастрономический фестиваль имеет все шансы стать новым брендом Шымкента и повысит уровень местного сервиса в сфере туризма.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Шеф-повара соревновались в шести номинациях – приготовлении плова, шашлыка, самсы, наурыз көже, а также кондитерских изделий и фаст-фуда. Все это смогли отведать гости праздника.

В рамках фестиваля был установлен рекорд: в честь 2200-летия города посетителям бесплатно раздали 2200 пиал шымкентского чая. Кстати, теперь так официально называется бывший ташкентский чай. Это действие предложено занести в казахстанскую Книгу рекордов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

На «ДәмДәсTour» была представлена концертная программа: перед зрителями выступили Argonya, группа Metis’s, местные творческие ансамбли.

Лучшим изготовителем фаст-фуда стало кафе «Кофемолка». Самую вкусную самсу приготовили мастера кафе «Камал ата», а самый вкусный шашлык – ресторан «Сафари». Лучшие сладости представила кондитерская «Мадлен», самое вкусное наурыз коже оказалось у сети столовых «Блинчик», а вот самый аппетитный плов получился у ресторана «Афрасиаб».

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Победители гастрофестиваля были награждены денежными призами.

Отметим, шымкентский фестиваль посетили больше пяти тысяч человек. По информации администрации аэропорта, в первый выходной день Наурыза в город прилетели порядка 3500 гостей – из Дубая, Бишкека, Нур-Султана, Алматы, Актау, Атырау. Всего примерно 20 авиарейсов. А железнодорожный вокзал за сутки принял 30 поездов – из Семея, Кызылорды, Павлодара, Кокшетау и Мангыстауской области.