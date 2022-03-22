Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурызом

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Поздравление опубликовано на сайте Елбасы.

Елбасы отметил, что сегодня Наурыз является одним из самых почитаемых праздников, который пришел из глубины веков. Он является символом дружбы, единства и стабильности страны.

Олицетворяя собой неразрывную связь времен и поколений, Наурыз мейрамы отражает величие культуры и традиций казахского народа, напоминая нам о значимости вечных ценностей: доброты, милосердия и взаимопомощи. Особую ценность этот светлый праздник приобретает на фоне происходящих в мире событий. Он помогает нам осмыслить, как важно ценить согласие в обществе, беречь мирную и спокойную жизнь в нашем многонациональном государстве. Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев пожелал казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, достатка, мира и процветания.