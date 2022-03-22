Празднично убранные юрты, радостные люди в национальных одеждах, спортивные игры, наурыз-коже и баурсаки на белом дастархане – все эти традиции становятся обязательными во время празднования Дня весеннего равноденствия в Шымкенте.

В этом году Наурыз в третьем мегаполисе прошел на высоком уровне и превратился в общенародное мероприятие. Праздничные программы прошли в десяти местах и подарили радостное настроение жителям и гостям города.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Праздник начался с мероприятия «Наурыз-Думан» в этноауле «Шымқала». Здесь горожан поздравил аким города Мурат Айтенов.

Наурыз – начало года, символизирует пробуждение не только природы, но и человеческого духа. Этот праздник побуждает к единству. Наурыз начинается с Шымкента. Чтобы пропагандировать светлые идеи этого праздника, теперь мы отмечаем Наурыз с самого начала марта, каждый день по-особенному. Аким города Шымкента Мурат Айтенов

Перед зрителями выступили известная певица Айгуль Иманбаева и национально-фольклорная группа «Хазар».

Массовые гуляния прошли в парках. Сотрудники Аль-Фарабийского акимата и управлений организовали здесь юрты, угощали гостей праздничным коже и национальными блюдами. Аким города посетил несколько юрт и поздравил с Наурызом.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В Центральном парке люди играли в национальные спортивные игры, соревнуясь в силе и смекалке.

Мурат Айтенов принял участие в казахском обряде тусау кесер, обрезав двум малышам путы.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Активное участие в организации и праздновании Наурыза приняли представители этнокультурных объединений и городской Ассамблеи народа Казахстана. Перед зданием АНК разбили юрты и организовали праздничный дастархан. Почетные гости и жители города увидели концертную программу этнокультурных центров «Армысың, әз-Наурыз!». Людей угощали наурыз-коже, баурсаками.

На Арбате прошла выставка ремесленников, на площади Аль-Фараби выступали Маржан Арапбаева, Турар Рахымберлин, Акерке Тажибаева. Зрителям раздавали праздничное коже.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Молодежные конкурсы и интерактивные эко-программы провели в дендропарке. А на арене шымкентского цирка демонстрировали юмористические номера и акробатические выступления.

Кроме этого, праздничные мероприятия прошли в Парке Победы, Парке металлургов и на стадионе Кажымукана.