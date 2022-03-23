Определились сильнейшие бойцы ММА Казахстана

С 18 до 22 марта в Карагандинском центре бокса имени С. Сапиева прошел чемпионат Казахстана по смешанному боевому единоборству ММА среди молодежи 18-20 лет и взрослых старше 21 года.

В первенстве приняли участие 338 спортсменов из всех регионов Казахстана. Соревнования проходили в шести весовых категориях среди женщин и десяти весовых категориях – среди мужчин.

Фото: Казахстанская объединенная федерация ММА

В нескольких финальных поединках чемпионата андердоги сумели одержать победу над более опытными «коллегами».

Главной неожиданностью чемпионата стала победа Алтынай Мергенбай над безусловной фавориткой Аян Турсын в финальном поединке в весовой категории до 52,2 кг. Поединок продлился все три раунда. Решением судей победу одержала Мергенбай.

Впечатляющей была досрочная победа техническим нокаутом дебютантки Матильды Бачуриной над членом молодежной сборной Аяулым Улан.

По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная Казахстана по ММА.

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