Глава Минюста рассказал, как облегчат регистрацию новых партий

— Канат Сергеевич, от депутатов не раз звучали замечания по поводу «сырых» законопроектов, которые им приносят разработчики в лице разных министерств. Звучали претензии и к Минюсту, что проекты должны проходить экспертизу. Как обстоят дела сейчас с процедурой экспертизы законопроектов, как выстроена эта работа, какие специалисты привлекаются?

— Все законопроекты у нас проходят экспертизу, это определено законом о нормативных актах, где четко расписано, какую экспертизу должен проходить каждый законопроект.

Ответ на вопрос: «Хорош закон или нет?» всегда будет связан с оценочным суждением. Как пример – сегодня (24 марта. – Прим. ред.) на встрече с предпринимателями Алматы представитель Палаты аудиторов РК говорил, что законодательство не соответствует реалиям, но конкретных предложений я от него не услышал, кроме общих выражений.

В целом работа над качеством законопроектов – одна из основных целей Министерства юстиции, мы проводим большую реформу в этой части. Уже перестроили работу Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности, привлекаем сейчас ученых-юристов, талантливых молодых специалистов, в том числе студентов, увеличиваем аудиторию для обсуждения законопроектов.

Законодательно закреплено обязательство проект любого нормативно-правового акта публиковать на портале «Открытые НПА», где он должен находиться не менее 15 дней, чтобы его могли все прочитать, обсудить и оставить комментарии, замечания, предложения для разработчиков законопроекта. Безусловно, любой закон с одной стороны наделяет правами, с другой – возлагает определенные обязанности. Поэтому закон не может по своей сути нравится всем, кому-то нравятся их права, но не нравятся обязанности.

Суждения о законопроектах и законах всегда будут диаметрально противоположными. Но я хотел бы сказать, что закон до принятия в Парламенте чаще всего в процессе обсуждения изменяется более чем на 50% от первоначально предложенного варианта. Я сам, будучи депутатом Парламента, такую работу проводил. Конечно, есть над чем работать, и мы эту работу будем продолжать.

— Министерство юстиции некоторые активисты обвиняли в том, что оно искусственно создавало «барьеры» для регистрации определенных «неудобных партий». Президент объявил о реформах, которые упростят процесс регистрации новых партий. Какие ограничения будут сняты в рамках поправок?

— Сейчас для регистрации политической партии в Казахстане предусмотрено всего два этапа. Вначале в органы юстиции подается уведомление о намерении зарегистрировать партию. Данное уведомление проверяется органом юстиции на соответствие требованиям, установленным законом о политических партиях, требуется соответствующее количество человек в оргкомитете – сейчас не менее 1 тыс. человек.

Органы юстиции проверяют, действительно ли эти люди существуют, и не состоят ли в какой-либо другой партии, так как гражданин РК может быть членом только одной политической партии. Зачастую выявляются факты, когда кто-то из инициативной группы оказывается действующим членом другой партии, и поэтому он не учитывается как член инициативной группы по созданию новой партии. Следовательно, количество человек в оргкомитете уменьшается и это препятствует регистрации. Такие досадные оплошности со стороны инициаторов создания новых партий влекут за собой соответствующие последствия — их уведомления не принимаются, возвращаются на доработку и они должны заново подавать уведомление.

Барьеров для создания новых партий у нас нет, все очень просто, главное, организаторы должны очень ответственно подходить к юридическим вопросам, правильно оформлять документы.

В Послании Президент упомянул, что будут внесены изменения с тем, что минимальное количество членов партии для ее регистрации будет снижено в четыре раза – с 20 тыс. до 5 тыс. человек, а число членов инициативной группы будет снижено с 1 тыс. до 700 человек. Условия для регистрации партий упрощаются. Также возвращается возможность избираться в Мажилис и маслихаты не только по пропорциональной системе (по партийным спискам. – Прим. ред.), но и по мажоритарной системе (когда мандат получает кандидат, набравший большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. – Прим. ред.).

— От казахстанцев поступает много жалоб на качество услуг, оказываемых юристами и адвокатами. Эти услуги не дешевые и не всем по карману, а качество иногда оставляет желать лучшего. Как решается эта проблема?

— Уровень адвокатской деятельности в Казахстане повышается, растет число адвокатов. В 2018 году мы приняли новый закон об адвокатской деятельности и юридической помощи. В 2020 году в него были внесены изменения, были исключены такие барьеры, как вступительный взнос в Коллегию адвокатов, упрощены требования к кандидатам. Это дало возможность увеличить число адвокатов почти на 1 тыс. человек по всей стране.

Что касается повышения качества адвокатской деятельности, то сегодня законом установлено, что адвокат обязан повышать квалификацию в течение года определенное количество раз. За отказ от такой учебы адвокат может быть лишен лицензии, в этом плане меры ужесточены. Теперь дело за самими адвокатами, насколько они будут развиваться и грамотно осуществлять свою деятельность.