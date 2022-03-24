Квантовый алгоритм позволит создать идеальный аккумулятор

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, инженеры Техасского университета (США) научились прогнозировать специфические реакции литий-металлических аккумуляторов с помощью квантовых алгоритмов.

В материале авторы исследования уточняют, что поверхность литий-металлических аккумуляторов обладает высокой реакционной способностью и понимание химии этих реакций ограничено. При разработке батарей важно понять, какие типы реакций происходят и как их можно замедлить.

Понимание этих критических вопросов позволит нам в ближайшем будущем коммерциализировать литий-металлические батареи, – рассказывает одна из авторов открытия, профессор Перла Бальбуэна.

Специалисты объясняют, что при производстве литий-металлических аккумуляторов на аноде образуется тонкая пленка, которая состоит из нескольких компонентов. Именно ее химический состав имеет решающее значение для обеспечения максимальной производительности батареи и продления срока ее службы. Чтобы отобразить временную эволюцию реакции образования полимера, ученые смоделировали интерфейс на атомистическом уровне и произвели точные квантово-химические уравнения.

Есть много экспериментальных методов, которые могут отслеживать и контролировать реакции, но они сложны. С помощью этой симуляции мы можем получить новые идеи. Соавтор исследования Перла Бальбуэна

Как отмечается, результаты исследований показывают уникальную возможность с помощью новых методов проектировать дешевые аккумуляторы, которые будут отличаться более длительным сроком службы.