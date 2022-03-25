00:15 25.03.2022
Байден высказался за исключение России из G20
Фото: pixabay
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из G20. По его словам, решение об исключении России будет зависеть от стран-участников «Большой двадцатки», сообщает Zakon.kz.
Президент США Джо Байден также высказался о возможном приглашении Украины вместо России на саммит «Большой двадцатки»
Глава Белого дома отметил, что некоторые страны не согласны с решением об исключении России.
В своей речи Байден также оставил за Украиной право на территориальные уступки России.