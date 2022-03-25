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00:15 25.03.2022

Байден высказался за исключение России из G20

президент США Фото: pixabay
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из G20. По его словам, решение об исключении России будет зависеть от стран-участников «Большой двадцатки», сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден также высказался о возможном приглашении Украины вместо России на саммит «Большой двадцатки»

Глава Белого дома отметил, что некоторые страны не согласны с решением об исключении России.

В своей речи Байден также оставил за Украиной право на территориальные уступки России.

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