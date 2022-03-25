Байден высказался за исключение России из G20

Президент США Джо Байден также высказался о возможном приглашении Украины вместо России на саммит «Большой двадцатки»

Глава Белого дома отметил, что некоторые страны не согласны с решением об исключении России.

В своей речи Байден также оставил за Украиной право на территориальные уступки России.