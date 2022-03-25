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01:20 25.03.2022

Дональд Трамп подал иск против Хилари Клинтон

Трамп Клинтон Фото: pixabay
Иск против Клинтон, Демократического национального совета, прочих руководящих органов и функционеров партии подан в федеральный суд США восточного округа Флориды, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, сообщает РИА Новости.

Трамп обвинил их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года через распространение ложных сведений о его сговоре с Россией,.

В преддверии президентских выборов 2016 года Хиллари Клинтон и ее приспешники срежиссировали немыслимый заговор, потрясающий сознание и бросающий вызов демократическим устоям нации. Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой.Исковое заявление Дональда Трампа

Истец утверждает, что единственной целью ответчиков было «очернить Трампа и подорвать его шансы на выборах».

Иск против Клинтон, Демократического национального совета, прочих руководящих органов и функционеров партии подан в федеральный суд США восточного округа Флориды.

Данияр Кунафин
Клинтон Хиллари Трамп Дональд США
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