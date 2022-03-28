В Туркестане прошел круглый стол Ассоциации депутатов маслихатов Казахстана

В заседании приняли участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, секретари маслихатов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, депутаты, секретари маслихатов городов и районов Туркестанской области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На совещании были обсуждены пути реализации послания президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Заседание вел председатель Республиканского общественного объединения «Ассоциация депутатов маслихатов Казахстана» Толеубек Мукашев. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев отметил, что глава государства уделяет особое внимание Туркестанской области. Туркестан развивается как центр единства и мира, опыт Туркестана в укреплении единства страны получил высокую оценку.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Глава области в своем выступлении также остановился на приоритетных направлениях послания и познакомил присутствующих с работами по развитию области.

Уже более трех лет Туркестанская область успешно развивается. Валовой региональный продукт увеличился в 2,5 раза. В регионе строятся нефтеперерабатывающий завод и другие масштабные проекты. Объем производства увеличился за счет диверсификации сельского хозяйства, внедрения новых технологий дождевального и капельного орошения. Поставлена цель ежегодно создавать около 40 тыс. рабочих мест и она достигается. Строительная отрасль достигла беспрецедентного уровня. В прошлом году введено в эксплуатацию более 700 тыс. кв. м жилья. Только в городе Туркестане построено около 15 тыс. квартир и создана инфраструктура для 100 тыс. человек. 90% домов в Туркестане газифицированы. Улучшилась экология. Бетонируются каналы и вводятся в эксплуатацию новые водохранилища. Есть надежда, что эти проекты улучшат экологическую ситуацию Туркестана и превратят его в зеленый город. Работа по всем направлениям будет продолжена. Все это результат единства страны, совместной работы местного исполнительного органа и маслихатов, – сказал Шукеев, обмениваясь мнениями с секретарями маслихатов и анализируя направления послания.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На встрече, состоявшейся в Конгресс-холле, также выступили секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев, ответственный секретарь Туркестанского областного филиала партии AMANAT Бейсен Тажибаев и гости города – секретари областных маслихатов. Кроме того, секретари и депутаты маслихатов страны отметили положительные изменения, произошедшие в Туркестане и Туркестанской области.