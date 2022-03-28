Ситуация в Украине: Кадыров в Мариуполе и переговоры в Турции

Президент США в Польше провел встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины.

В МИД Чехии заявили, что страна рассчитывает получить от ЕС финансовую помощь из-за значительных затрат из госбюджета на обеспечение принятия беженцев из Украины.

Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ситуации вокруг Украины «Венгрия выступает на стороне Венгрии».

Санкции США и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку, пишет The Guardian.

AFP: Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского президента, которые допустил его американский коллега.

Генсек ООН прокомментировал выражения Байдена в адрес Путина: «надо избегать эскалации как военной, так и в риторике».

Премьер Венгрии снова отверг идею запрета на покупку российской нефти и газа. Он заявил, что после введения такого запрета в стране остановится экономика, и такую позицию, по его словам, разделяют Австрия и Германия.

Глава немецкого Минэкономики заявил, что страны G7 не принимают вариант платить за российский газ в рублях. По его словам, министры всех стран G7 согласились, что смена валюты платежа была бы нарушением контрактов.

Украина не согласится получать деньги за транзит газа от России в рублях. Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты намерены предоставить Украине дополнительные 100 млн долларов для помощи в области гражданской безопасности.

По официальному сообщению властей Чечни, Рамзан Кадыров сейчас находится в Мариуполе. Сам Кадыров заявил, что «полное освобождение» города состоится в ближайшее время.

Нардепы Украины зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру и последствия запрета пророссийских партий, одним из которых является изъятие всего имущества и активов партии в пользу государства.

Один из ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников рынка ценных бумаг Bloomberg отказывает в услугах всем российским клиентам.

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕС пока придерживается принятой ранее программы RePower EU, согласно которой рассчитывает на поставки угля, нефти и газа из РФ в течение еще пяти лет.

Генсек ООН Гутерриш поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Гриффитсу обсудить с РФ и Украиной «возможность гуманитарного перемирия». Помимо этого Гутерриш заявил, что не верит в возможность перерастания конфликта вокруг Украины в столкновение с использованием ядерного оружия.