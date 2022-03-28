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Законодательство РК
21:28 28.03.2022

Ситуация в Украине: Кадыров в Мариуполе и переговоры в Турции

Ситуация в Украине 28 марта Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Франции, комментируя выступление Байдена, заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского президента. Генеральный секретарь ООН отметил, что необходимо избегать «эскалации в риторике», передает Zakon.kz.

  • Президент США в Польше провел встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины.

  • В МИД Чехии заявили, что страна рассчитывает получить от ЕС финансовую помощь из-за значительных затрат из госбюджета на обеспечение принятия беженцев из Украины.

  • Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ситуации вокруг Украины «Венгрия выступает на стороне Венгрии».

  • Санкции США и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку, пишет The Guardian.

  • AFP: Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского президента, которые допустил его американский коллега.

  • Генсек ООН прокомментировал выражения Байдена в адрес Путина: «надо избегать эскалации как военной, так и в риторике».

  • Премьер Венгрии снова отверг идею запрета на покупку российской нефти и газа. Он заявил, что после введения такого запрета в стране остановится экономика, и такую позицию, по его словам, разделяют Австрия и Германия.

  • Глава немецкого Минэкономики заявил, что страны G7 не принимают вариант платить за российский газ в рублях. По его словам, министры всех стран G7 согласились, что смена валюты платежа была бы нарушением контрактов.

  • Украина не согласится получать деньги за транзит газа от России в рублях. Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты намерены предоставить Украине дополнительные 100 млн долларов для помощи в области гражданской безопасности.

  • По официальному сообщению властей Чечни, Рамзан Кадыров сейчас находится в Мариуполе. Сам Кадыров заявил, что «полное освобождение» города состоится в ближайшее время.

  • Нардепы Украины зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру и последствия запрета пророссийских партий, одним из которых является изъятие всего имущества и активов партии в пользу государства.

  • Один из ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников рынка ценных бумаг Bloomberg отказывает в услугах всем российским клиентам.

  • Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕС пока придерживается принятой ранее программы RePower EU, согласно которой рассчитывает на поставки угля, нефти и газа из РФ в течение еще пяти лет.

  • Генсек ООН Гутерриш поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Гриффитсу обсудить с РФ и Украиной «возможность гуманитарного перемирия». Помимо этого Гутерриш заявил, что не верит в возможность перерастания конфликта вокруг Украины в столкновение с использованием ядерного оружия.

  • Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной, пишут турецкие издания. Ожидается, что встреча состоится завтра.

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