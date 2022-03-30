Популярная актриса и блогер Айым Сейтметова впервые стала мамой

Об этом Айым Сейтметова сообщила на своей странице в Instagram.

30.03.2022 я стала мамой. Добро пожаловать в этот мир, доча. Как же вкусно ты пахнешь! – написала она под фотографиями.

Фанаты Сейтметовой пришли в восторг от этой новости.

Поздравляю!

Мои поздравления! Как же круто!

Ура! Рада за вас! Бауы берик болсын! – написали фолловеры, сопроводив свои комментарии смайликами с сердечками и поцелуями.

На публикацию Айым отреагировал и ее супруг – бизнесмен Талгат Итаев.

Моя доча, – написал он.

Также Сейтметову поспешили поздравить популярные казахстанские певицы, блогеры, актеры, ведущие, среди которых Назима, Луина, Say Mo, Анара Батырхан, Айсауле Бакытбек, Карина Оксукпаева, Динара Сатжан, Индира Едильбаева, Нагимуша.

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