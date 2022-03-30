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14:39 30.03.2022

Популярная актриса и блогер Айым Сейтметова впервые стала мамой

рк, актриса, блогер, айым сейтметова, дочка, рождение Фото: Instagram/aiymsm
Дочь казахстанских актеров Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой – популярная актриса и блогер Айым Сейтметова впервые стала мамой. Она родила девочку, передает Zakon.kz.

Об этом Айым Сейтметова сообщила на своей странице в Instagram.

30.03.2022 я стала мамой. Добро пожаловать в этот мир, доча. Как же вкусно ты пахнешь! – написала она под фотографиями.

Фанаты Сейтметовой пришли в восторг от этой новости.

  • Поздравляю!

  • Мои поздравления! Как же круто!

  • Ура! Рада за вас! Бауы берик болсын! – написали фолловеры, сопроводив свои комментарии смайликами с сердечками и поцелуями.

На публикацию Айым отреагировал и ее супруг – бизнесмен Талгат Итаев.

Моя доча, – написал он.

Также Сейтметову поспешили поздравить популярные казахстанские певицы, блогеры, актеры, ведущие, среди которых Назима, Луина, Say Mo, Анара Батырхан, Айсауле Бакытбек, Карина Оксукпаева, Динара Сатжан, Индира Едильбаева, Нагимуша.

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Айым Сейтметова известна по таким фильмам и сериалам, как «Инстаграмщица», «Той любой ценой», «Любовь без границ». Айым Сейтметова и Талгат Итаев поженились в октябре 2019 года.

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