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22:31 30.03.2022

Путин и Шольц обсудили продажу газа за рубли

Валюта, деньги Фото: Zakon.kz
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив вопрос перехода на оплату за российский газ в рублях, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Кремля, в ходе разговора российский президент пояснил, что решение о переводе оплаты за газ, поставляемый в том числе в ФРГ, на рубли связано с заморозкой валютных резервов Банка России странами Евросоюза.

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Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран

Также стороны обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей, а также рассмотрели вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего, из Мариуполя.

Позже Владимир Путин в разговоре с итальянским премьер-министром Марио Драги также обосновал решение перейти на рубли в расчетах за поставки природного газа.

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