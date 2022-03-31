Российские ученые открыли новую форму афазии

Ученые из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в сотрудничестве с российскими врачами установили различия между проявлениями постинсультной афазии и афазии, вызванной удалением глиомы (опухоль, поражающая клетки головного мозга).

Это открытие поможет врачам проводить более эффективную терапию речевых нарушений и реабилитацию после нейрохирургического удаления глиом.

Отмечается, что после операции у пациентов возникают генерализованные речевые нарушения средней тяжести, которые одновременно затрагивают все аспекты речевой обработки.

Мы назвали выявленный синдром «глобальной афазией средней степени тяжести». Это значит, что у пациентов происходят неспецифические нарушения в многочисленных аспектах речи, которые в большинстве случаев обладают средней степенью выраженности. Неспецифичность нарушений – это то, что отличает афазию после нейрохирургического вмешательства от постинсультной афазии. Младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Андрей Зырянов

Афазия представляет собой одну из форм расстройств речи, которая возникает в результате повреждения определенных регионов коры головного мозга после инсультов, травм, опухолей и при некоторых психических заболеваниях. Ее развитие приводит к тому, что пациент начинает плохо понимать чужую речь или же произносить и писать слова.

Специалисты выявили, что необычная форма афазии развивается после удаления опухолей, возникающих в левом полушарии мозга в результате появления мутаций во вспомогательных клетках нервной системы. Отмечено, что до операции подобная форма рака у пациентов (глиома) не вызывала нарушений речи, но после удаления новообразования у них часто развивается афазия.

Для проведения исследования была собрана группа из 88 добровольцев, которым не так давно провели операцию по удалению злокачественного новообразования, а также они заручились поддержкой еще 95 пациентов, у которых афазия возникла в результате инсульта.

Участники эксперимента обеих групп ответили на вопросы исследователей и прошли лингвистический тест, разработанный российскими учеными для выявления симптомов афазии и оценки тяжести нарушений речи. Результаты анализа собранных данных показали, что инсульты и хирургическое вмешательство в работу мозга вызывали совершенно разные формы афазии.

Установлено, что для большинства пациентов с раком мозга были характерны множественные взаимосвязанные нарушения речи, которые при этом были умеренными или слабо выраженными. А у жертв инсультов чаще возникали ярко выраженные проблемы с одиночными аспектами восприятия речи, связанные с повреждением отдельных регионов мозга, что характеризовалось потерей способности полноценно обрабатывать звуки или они переставали слышать повторяющиеся слова.

Как считают ученые, глобальный характер афазии у бывших носителей глиомы говорит о том, что появление опухоли приводит к перестройке речевых центров мозга и реорганизации связей между разными регионами его левого полушария. После удаления глиомы эти новые связи нарушаются, из-за чего начинается развитие нарушения речи, до операции не наблюдавшееся.

Из-за развившейся афазии американскому актеру Брюсу Уиллису пришлось принять решение о завершении карьеры. Об этом сообщила дочь актера.