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11:59 31.03.2022

Российские ученые открыли новую форму афазии

удаление новообразования, афазия Фото: pixabay
Российские врачи и нейролингвисты обнаружили необычную форму приобретенной речевой дисфункции, назвав ее «глобальной афазией средней степени тяжести». Установлено, что нарушение деятельности происходит после удаления злокачественной опухоли из тканей мозга пациента, передает Zakon.kz.

Ученые из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в сотрудничестве с российскими врачами установили различия между проявлениями постинсультной афазии и афазии, вызванной удалением глиомы (опухоль, поражающая клетки головного мозга).

Это открытие поможет врачам проводить более эффективную терапию речевых нарушений и реабилитацию после нейрохирургического удаления глиом.

Отмечается, что после операции у пациентов возникают генерализованные речевые нарушения средней тяжести, которые одновременно затрагивают все аспекты речевой обработки.

Мы назвали выявленный синдром «глобальной афазией средней степени тяжести». Это значит, что у пациентов происходят неспецифические нарушения в многочисленных аспектах речи, которые в большинстве случаев обладают средней степенью выраженности. Неспецифичность нарушений – это то, что отличает афазию после нейрохирургического вмешательства от постинсультной афазии.Младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Андрей Зырянов

Афазия представляет собой одну из форм расстройств речи, которая возникает в результате повреждения определенных регионов коры головного мозга после инсультов, травм, опухолей и при некоторых психических заболеваниях. Ее развитие приводит к тому, что пациент начинает плохо понимать чужую речь или же произносить и писать слова.

Специалисты выявили, что необычная форма афазии развивается после удаления опухолей, возникающих в левом полушарии мозга в результате появления мутаций во вспомогательных клетках нервной системы. Отмечено, что до операции подобная форма рака у пациентов (глиома) не вызывала нарушений речи, но после удаления новообразования у них часто развивается афазия.

Для проведения исследования была собрана группа из 88 добровольцев, которым не так давно провели операцию по удалению злокачественного новообразования, а также они заручились поддержкой еще 95 пациентов, у которых афазия возникла в результате инсульта.

Участники эксперимента обеих групп ответили на вопросы исследователей и прошли лингвистический тест, разработанный российскими учеными для выявления симптомов афазии и оценки тяжести нарушений речи. Результаты анализа собранных данных показали, что инсульты и хирургическое вмешательство в работу мозга вызывали совершенно разные формы афазии.

Установлено, что для большинства пациентов с раком мозга были характерны множественные взаимосвязанные нарушения речи, которые при этом были умеренными или слабо выраженными. А у жертв инсультов чаще возникали ярко выраженные проблемы с одиночными аспектами восприятия речи, связанные с повреждением отдельных регионов мозга, что характеризовалось потерей способности полноценно обрабатывать звуки или они переставали слышать повторяющиеся слова.

Как считают ученые, глобальный характер афазии у бывших носителей глиомы говорит о том, что появление опухоли приводит к перестройке речевых центров мозга и реорганизации связей между разными регионами его левого полушария. После удаления глиомы эти новые связи нарушаются, из-за чего начинается развитие нарушения речи, до операции не наблюдавшееся.

Из-за развившейся афазии американскому актеру Брюсу Уиллису пришлось принять решение о завершении карьеры. Об этом сообщила дочь актера.

Оксана Житникова
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