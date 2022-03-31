Радиофобия казахстанцев: насколько безопасно жить рядом с АЭС

В Казахстане активно обсуждается строительство атомной электростанции (АЭС). 25 марта 2022 года министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что ведомство имеет самые серьезные намерения по строительству АЭС в республике.

Рассматриваются два района размещения станции – это Восточно-Казахстанская область вблизи Курчатова и Южный Казахстан – на площадке Южно-Казахстанской ГРЭС. Сейчас правительство республики изучает шесть мировых поставщиков технологий для строительства атомной станции.

При этом некоторые казахстанцы выражают опасения, рассуждая в социальных сетях, насколько безопасно соседствовать рядом с атомградом.

АЭС строят рядом с водоемами

Рядом с территорией АЭС можно жить, работать, отдыхать, купаться и ловить рыбу. Это наглядно подтверждают примеры многочисленных атомградов — городов, выросших вокруг действующих станций, где большинство жителей работают в сфере атомной энергетики.

Некоторые атомграды построены вблизи крупных мегаполисов с миллионным населением. Так, венгерская АЭС «Пакш», находящаяся в 100 км от Будапешта, использует для охлаждения станции воду из Дуная, а местные жители активно занимаются рыбалкой.

Другой показательный пример — ежегодный Международный фестиваль по рыбной ловле в Сосновом Бору, где расположена Ленинградская АЭС. Сам город находится в 40 км от Санкт-Петербурга.

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Чтобы понимать, как используется вода в производстве электроэнергии на АЭС, необходимо понять принцип работы такой электростанции.

Самыми распространенными реакторами в мире являются водо-водяные ядерные реакторы (ВВЭР), или PWR в международной классификации. Электроэнергия на них вырабатывается следующим образом: в результате ядерной реакции (внутри реактора происходит деление урана) выделяется тепло, которое нагревает воду, преобразуя ее в пар. Под давлением он вращает турбину, преобразуя механическую энергию в электрическую. Далее пар преобразуется в жидкое состояние в охладителе.

АЭС с реакторами ВВЭР используют воду для теплообмена и охлаждения. Они состоят из двухконтурной системы: первый контур (замкнутый), в котором циркулирует вода из реактора. Вода в нем циркулирует по кругу с помощью насосов (жидкость очищается и используется повторно, не покидает пределы контура).

Тепло из первого контура передается воде второго, которая моментально закипает, превращается в пар и вращает турбину, в результате и получается электричество. Пар, выходящий из турбины, поступает затем в конденсатор, где остывает и охлаждает турбину, преобразуется в жидкое состояние и снова поступает во второй контур. В отличие от первого контура вода в нем не радиоактивна (вода первого и второго контура не контактируют). При этом вода первого контура при необходимости может быть очищена от радиоактивного загрязнения.

Второй контур (пар из парогенератора) охлаждается за счет воды извне в конденсаторе. Эта вода поступает из пруда-охладителя. По этой причине АЭС строят рядом с водоемами. Вода второго контура, использованная в системах охлаждения АЭС, возвращается обратно в водоем и не представляет никакой угрозы окружающей среде и ее биоразнообразию. Об этом свидетельствует тот факт, что в водоеме-охладителе в качестве меры по борьбе с зарастанием водорослями разводят рыбу. Таким образом, АЭС не влияет на качество воды и тепловой режим пруда-охладителя.

Атомная энергетика – не единственный источник радиации

Жители Земли ежедневно подвергаются воздействию природных источников радиации, таких как почва, вода, растения. Например, радон, газ, который образуется из почвы, является главным источником природного излучения. Помимо этого, люди получают дозу радиации и от космических лучей, особенно на большой высоте, например, при авиаперелете.

По данным ВОЗ, в среднем 80% ежегодной дозы, которую человек получает от фонового излучения, приходится на естественно возникающие наземные и космические источники. Показатели содержания специфических радионуклидов в окружающей среде вокруг действующих АЭС не превышают «природную» норму. Кроме того, власти строго следят за радиационной обстановкой вокруг не только АЭС, но и других предприятий: химических, промышленных, энергетических.

Существует и ряд искусственных источников излучения, например, медицинские устройства, как рентгеновские аппараты. Современное развитие ядерных технологий позволяет использовать ионизирующее излучение в сельском хозяйстве для обработки медизделий и продуктов питания. Сегодня такой метод обработки помогает увеличить срок хранения продуктов, дезинфицировать хирургические инструменты, предотвратить прорастание овощей, размножение насекомых-вредителей в свежих и переработанных продуктах питания, а различные методы облучения используются при досмотрах в аэропортах и на таможне для сканирования грузовых автомобилей, железнодорожных составов, багажа, пассажиров.

Что касается радиации на самой АЭС, то ее влияние на сотрудников минимально. Так, по нормам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), годовая доза 50 м3в считается неопасной для жизни и здоровья. При этом облучению подвергаются в основном работники, производящие операции на радиоактивном оборудовании, — около 20 м3в в год, что эквивалентно 20 снимкам на старом рентгеновском оборудовании.

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В 2016 году Казахстан подписал «Парижское соглашение по климату» и обязался сократить выброс антропогенных парниковых газов к 2030 году на 15% по сравнению с 1990 годом. Парижское соглашение является первым в истории юридически обязательным документом, который подписали практически все страны мира – 196.

Следует отметить, что из-за больших возникающих экологических проблем развитые страны вводят так называемый углеродный налог, который в ближайшее время может коснуться и непосредственно Казахстана. По мнению специалистов, это отразится на конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках и принесет большие убытки.

Поэтому глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, которая может быть решена только с использованием экологически чистой атомной энергетики.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало Доктрину (стратегию) достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, в рамках которой будут определены цели и конкретные задачи перехода к климатической нейтральности, национальные приоритеты по сокращению выбросов ПГ и увеличению объемов поглощения углерода, а также ключевые направления технологического развития.

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Будут учтены риски и последствия изменения климата для национальной экономики, общества и экосистем, разработаны рекомендации по смягчению последствий изменения климата, адаптации и повышению устойчивости. Помимо мер по борьбе с изменением климата, адаптация к изменению климата является большим вызовом для Казахстана.

Также Стратегия определяет потребности и способы социальной поддержки, политические действия и рекомендации, основанные на международном опыте социальной адаптации, в частности, в отношении постепенного отказа от угля.

В последнее время в Казахстане заметно обострилась проблема энергообеспечения и ярко проявился дефицит энергопроизводства. На изношенных объектах энергосистемы страны происходят нештатные ситуации, что вызывает перебои в снабжении электроэнергией.

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По мнению экспертов, внедрение атомной генерации в Казахстане позволит обеспечить углеродную нейтральность, снизить экологическую нагрузку, диверсифицировать энергопроизводство и, в конечном счете, повысить энергетическую безопасность страны. Поэтому казахстанцам не стоит опасаться современной атомной энергетики, особенно, если учесть, что казахстанские специалисты в этом плане очень плотно сотрудничают с зарубежными партнерами, разработчиками, поставщиками реакторных технологий, в том числе будущих реакторов IV поколения.

Следовательно, необходимы модернизация энергетической отрасли, создание новых источников энергии, в том числе атомных электростанций.

Важно и то обстоятельство, что Казахстан в качестве производителя атомной энергии провел в этом плане определенный объем подготовительных работ и процедур, прописанных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Сформирована сеть международных соглашений и конвенций, направленных на создание эффективной и безопасной системы ядерной энергетики. Некоторые соглашения заключены между определенными странами, но подавляющая часть является многосторонними под эгидой МАГАТЭ.