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01:54 03.04.2022

Житель Германии 87 раз сделал прививку от КВИ под разными документами

медик Фото: Zakon.kz
С июля 2021 года 61-летний житель Саксонии был замечен в ряде центров вакцинации. Предполагается, что таким образом он хотел заработать на сертификатах о прохождении прививки, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, впервые правоохранительные органы заметили мужчину в центре вакцинации в Дрездене. После нескольких прививок Германское общество Красного Креста (DRK) предупредило о предполагаемом мошеннике другие центры вакцинации.

Мужчина был арестован в городе Айленбург после того, как сотрудники центра вакцинации узнали возможного мошенника. Отмечается, что подозреваемый приходил на каждую вакцинацию с новыми документами.

Ведется следствие.

Елена Беляева
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