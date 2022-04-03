01:54 03.04.2022
Житель Германии 87 раз сделал прививку от КВИ под разными документами
Фото: Zakon.kz
С июля 2021 года 61-летний житель Саксонии был замечен в ряде центров вакцинации. Предполагается, что таким образом он хотел заработать на сертификатах о прохождении прививки, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, впервые правоохранительные органы заметили мужчину в центре вакцинации в Дрездене. После нескольких прививок Германское общество Красного Креста (DRK) предупредило о предполагаемом мошеннике другие центры вакцинации.
Мужчина был арестован в городе Айленбург после того, как сотрудники центра вакцинации узнали возможного мошенника. Отмечается, что подозреваемый приходил на каждую вакцинацию с новыми документами.
Ведется следствие.