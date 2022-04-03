Житель Германии 87 раз сделал прививку от КВИ под разными документами

Как пишет ТАСС, впервые правоохранительные органы заметили мужчину в центре вакцинации в Дрездене. После нескольких прививок Германское общество Красного Креста (DRK) предупредило о предполагаемом мошеннике другие центры вакцинации.

Мужчина был арестован в городе Айленбург после того, как сотрудники центра вакцинации узнали возможного мошенника. Отмечается, что подозреваемый приходил на каждую вакцинацию с новыми документами.

Ведется следствие.